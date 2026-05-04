Πυροβολισμοί σε λίμνη στην Οκλαχόμα: Τουλάχιστον 10 τραυματίες
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα πάρτι κοντά σε μια λίμνη κοντά στην Οκλαχόμα Σίτι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να μεταφερθούν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς σε συγκέντρωση νεαρών κοντά στη λίμνη Αρκάντια, γύρω στις 21.00 (τοπική ώρα). Έως τώρα, δεν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος, συμπλήρωσε η ίδια.
Εκτός από τα 10 άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, πιστεύεται ότι και άλλα άτομα μετέβησαν μόνα τους για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Οι τραυματίες βρίσκονται σε «διαφορετικές καταστάσεις», τόνισε η Γουόρντ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η λίμνη Αρκάντια βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, στο Έντμοντ, ένα προάστιο της Οκλαχόμα Σίτι με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκους.