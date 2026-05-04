Ακρόπολη: «Ζωντανεύει» με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Πώς ήταν 2.000 χρόνια πριν

Το βίντεο εξερευνά τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, την πνευματική σημασία και την ιστορική σημασία της Ακρόπολης της αρχαιότητας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα βίντεο μάς μεταφέρει στη νεόδμητη Ακρόπολη, 2.000 χρόνια πριν, τότε που μόλις είχε οικοδομηθεί το «αρχιτεκτονικό κόσμημα» του αρχαίου κόσμου.

Μετά τη νίκη της επί της Περσίας, η Αθήνα γνωρίζει μια σημαντική άνοδο και γίνεται η ηγετική δύναμη του ελληνικού κόσμου. Η καταστροφή που προκλήθηκε από τις περσικές εισβολές αφήνει την πόλη σε ερείπια, αλλά υπό την ηγεσία του Περικλή, ξεκινά μια εποχή ανοικοδόμησης. Η κατασκευή της νέας Ακρόπολης συμβολίζει την πολιτική και πολιτιστική ανωτερότητα της Αθήνας. Η Ακρόπολη, με μνημειώδεις κατασκευές όπως ο Παρθενώνας και το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, γίνεται η επιτομή της ισχύος, του πολιτισμού και της προόδου.

Δείτε το θεαματικό βίντεο του project Moment

