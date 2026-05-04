«Εν λευκώ»: Η Βαρβάρα Μαυρακάκη στην Έκφραση -Γιάννα Γραμματοπούλου

Η αίθουσα τέχνης Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της Βαρβάρας Μαυρακάκη με τίτλο «εν λευκώ».

Η ύλη ως εμπειρία

Στη νέα της ενότητα έργων, η καλλιτέχνις παρουσιάζει ένα εκτενές σώμα πρόσφατης δουλειάς, μετατρέποντας τις επιφάνειες σε πεδία εγγραφής εμπειρίας. Με βασικό υλικό τη χαρτοταινία, δημιουργεί ανάγλυφες δομές μέσα από επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Οι μορφές δεν επιβάλλονται- αναδύονται σταδιακά, σχεδόν οργανικά.

«εν λευκώ» Christos Simatos 2014

Επανάληψη και διαλογισμός

Η πρακτική της χαρακτηρίζεται από μια πειθαρχημένη επανάληψη που παραπέμπει σε διαλογιστική διαδικασία. Κάθε χειρονομία εντάσσεται σε ένα σύστημα μέτρησης και συγκέντρωσης, όπου σημάδια και σύμβολα οργανώνουν τον χώρο.

«εν λευκώ» Christos Simatos 2014

Έτσι, ενεργοποιείται μια ιδιότυπη επιτελεστικότητα, με τις μορφές να προκύπτουν μέσα από επικαλύψεις, πιέσεις και μετατοπίσεις-διατηρώντας έντονα την ανθρώπινη παρουσία.

«εν λευκώ» Christos Simatos 2014

Μνήμη και υπαινιγμοί

Στα έργα επανέρχονται εικόνες μνήμης: δέντρα σε διαφορετικά τοπία, χειμερινά περιβάλλοντα, ίχνη διαδρομών, κοσμήματα. Οι αναφορές αυτές λειτουργούν σαν εγγραφές του ασυνειδήτου, συνομιλώντας διακριτικά με τον θεατή. Η ανθρώπινη μορφή εμφανίζεται άλλοτε ως αποτύπωμα, άλλοτε ως κατάλοιπο επαφής.

Η φροντίδα ως υπόστρωμα

Μια αίσθηση επιμονής και φροντίδας διαπερνά το σύνολο της δουλειάς. Τα ίχνη δημιουργούν μια εγγύτητα που παραμένει αδιευκρίνιστη-σαν κάτι οικείο αλλά άπιαστο. Μέσα σε αυτό το πεδίο, η αγάπη αναδύεται υπόγεια, ως μια ήσυχη αντήχηση.

«εν λευκώ» Christos Simatos 2014

Ένας χώρος ενδοσκόπησης

Η έκθεση «εν λευκώ» διαμορφώνει ένα περιβάλλον συγκέντρωσης και παρατήρησης. Τα έργα διατηρούν μια ανοιχτή σχέση με το βίωμα, το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται. Κάθε σύνθεση λειτουργεί ως πεδίο ενδοσκόπησης, κρατώντας ενεργό έναν ρυθμό που δεν εξαντλείται.

«εν λευκώ» Christos Simatos 2014

