Τασούλας από Αρμενία: Η Ευρώπη καλείται να προωθήσει την ενότητα και τη στρατηγική αυτονομία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν της Αρμενίας, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συμμετέχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιείται στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο, ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή 8η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας λαμβάνει χώρα στο Ερεβάν της Αρμενίας σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι συνεχιζόμενες συρράξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια σε όλο τον κόσμο.

Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον, η Ευρώπη στο σύνολό της καλείται να αναζητήσει λύσεις που θα προάγουν την ενότητα και την στρατηγική της αυτονομία, με προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, στη σημερινή Σύνοδο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη θωράκιση του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού, των δημοκρατικών μας θεσμών και των κρίσιμων υποδομών μας από τις ποικίλες υβριδικές απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών μας.

Παράλληλα, θα ανταλλάξουμε απόψεις για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως μέσα από έργα ενεργειακής και τεχνολογικής συνδεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, φιλοδοξεί να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτόν τον τομέα, με την ανάπτυξη υποδομών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, που θα την καταστήσουν κόμβο εισαγωγής και μεταφοράς ενέργειας και άλλων προϊόντων προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Προσβλέπω, λοιπόν, σε εποικοδομητικές συζητήσεις, που θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση συνεργασιών και στην προώθηση της ειρήνης προς όφελος όλων των χωρών της Ευρώπης και των πολιτών τους».

Χθες, πρώτη ημέρα της επίσκεψης στο Ερεβάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθησε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας Vahagn Khachaturyan και ο Πρωθυπουργός της χώρας Nikol Pashinyan προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.