«Μπούμερανγκ» για την υγεία των νέων το online περιεχόμενο για γυμναστική και ιδεατό σώμα

Οι αναρτήσεις στην κατηγορία «fitspiration» μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στους νέους ενήλικες, έδειξε διεθνής μελέτη.

Newsbomb

«Μπούμερανγκ» για την υγεία των νέων το online περιεχόμενο για γυμναστική και ιδεατό σώμα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα social media είναι γεμάτα με αναρτήσεις σχετικά με τη γυμναστική και την υγιεινή διατροφή, με στόχο να εμπνεύσουν και να ενθαρρύνουν καλύτερους τρόπους ζωής. Ωστόσο, τώρα, μια νέα μεγάλη μελέτη με επικεφαλής έναν αθλητή των Ολυμπιακών Αγώνων αποκαλύπτει ότι αυτό το φαινομενικά παρακινητικό online περιεχόμενο μπορεί μερικές φορές να έχει απροσδόκητες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των νέων ενηλίκων.

Το fitspiration, συχνά συντομευμένο σε «fitspo», αποτελεί ένα παράδειγμα περιεχομένου που φαίνεται ωφέλιμο, αλλά μπορεί να ενέχει κινδύνους. Με σχεδόν 100 εκατομμύρια αναρτήσεις να χρησιμοποιούν hashtags, όπως #fitspiration και #fitspo, και δισεκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες, όπως το Instagram και το TikTok, πολλοί νεαροί ενήλικες εκτίθενται συχνά σε αυτό το περιεχόμενο, είτε σκόπιμα είτε όχι. Παρά τη δημοτικότητά του, ο αντίκτυπός του στην υγεία και την ευεξία παραμένει σχετικά ανεπαρκώς μελετημένος.

Έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Health Communication», ανέλυσε 26 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 6.111 άτομα ηλικίας 18-33 ετών σε επτά χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ιταλία και Νέα Ζηλανδία). Οι συμμετέχοντες έβλεπαν από 10 έως 100 εικόνες ή βίντεο fitspiration και οι συμπεριφορικές και ψυχολογικές επιπτώσεις συγκρίνονταν με εκείνες ατόμων που δεν εκτέθηκαν σε αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ακόμη και η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε τέτοιες αναρτήσεις μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, προκαλώντας στους θεατές μειωμένη αυτοεκτίμηση, δυσαρέσκεια για την εμφάνισή τους και ενδεχομένως μη ρεαλιστικά κίνητρα για δίαιτα και άσκηση. Αυτά τα μοτίβα εμφανίστηκαν στους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και δείκτη μάζας σώματος.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η Βάλερι Γκρουέστ, κολυμβήτρια από τη Γουατεμάλα, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και πλέον εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο πανεπιστήμιο Northwestern στο Ιλινόις.

Η ίδια σημειώνει ότι «το περιεχόμενο fitspiration με γοήτευε ήδη από την εποχή που ήμουν αθλήτρια και συχνά παρουσιαζόταν στα περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου προπόνησης ως το ιδανικό». Τα ευρήματα της έρευνας, προσθέτει η κ. Γκρουέστ, καταδεικνύουν ότι «ακόμη και η σύντομη έκθεση μπορεί να πυροδοτήσει επιβλαβείς συγκρίσεις και να ενισχύσει μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος, τα οποία ενδέχεται να υπονομεύσουν την αυτοεκτίμηση και να ενθαρρύνουν πιο ακραίες ή μη βιώσιμες προσεγγίσεις στη διατροφή και την άσκηση».

Αν και βασικό πλεονέκτημα αυτής της ανάλυσης είναι ότι περιλαμβάνει μελέτες από πολλές χώρες, οι συγγραφείς επισημαίνουν ορισμένους περιορισμούς. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν κυρίως από ανεπτυγμένες χώρες και ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες, ενώ η αναφορά σε παράγοντες όπως η φυλή, η εθνικότητα και η σύσταση σώματος ήταν ασυνεπής, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατανόηση του πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε ποικίλους πληθυσμούς.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το eurekalert.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη του Μεξικού: Βυθίζεται έως και 25 εκατοστά τον χρόνο - Το φαινόμενο είναι ορατό από το διάστημα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άρωμα... καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

11:16ANNOUNCEMENTS

Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οικογένεια βύθισε το παιδί της στον Γάγγη για θεραπεία και εκείνο πέθανε

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει με τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ - Διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

11:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πόρτο Ράφτη: Καταγγελία 36χρονης για ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της – «Με χτύπησε στο κεφάλι»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαΐου - Ποια σημεία επηρεάζονται

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Area 51: Σημειώθηκαν 17 σεισμοί σε μόλις λίγες ώρες

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεχωριστή πρόταση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό - Αραμπατζή από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ελλάδα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι συναντήσεις με Σακελλαρίδη - Δούκα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου - Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90

10:33ΕΥ ΖΗΝ

«Μπούμερανγκ» για την υγεία των νέων το online περιεχόμενο για γυμναστική και ιδεατό σώμα

10:26LIFESTYLE

Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

10:15LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα έκλεισε τα 45 με τον Ντάνι Ραμίρεζ στο πλευρό της και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ