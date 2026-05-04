Ιράν προς ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις που θα εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθούν επίθεση

Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που θα εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθούν επίθεση.
  • Οι ΗΠΑ ξεκινούν το «Project Freedom» για την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά, χωρίς απαραίτητα άμεση ναυτική συνοδεία.
  • Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή για να ανταποκριθούν σε πιθανές επιθέσεις στην ναυτιλία.
  • Οι ΗΠΑ θα παρέχουν οδηγίες στα εμπορικά πλοία για τις ασφαλέστερες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών χωρίς νάρκες.
  • Το Ιράν ζητά συντονισμό της διέλευσης με τις δικές του ένοπλες δυνάμεις και θεωρεί ότι η αμερικανική ανάμιξη θα περιπλέξει την κατάσταση.
Ξεκινά από σήμερα το «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ θέτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική «ανάμιξη» θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Axios αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που θα εισέλθουν στο Ορμούζ θα δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί από την πλευρά του το Ιράν. «Προειδοποιούμε ότι οποιεσδήποτε ξένες ένοπλες δυνάμεις, ειδικά ο επιθετικός αμερικανικός στρατός, θα αποτελέσουν στόχο αν σκοπεύουν να πλησιάσουν ή να εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η κοινή στρατιωτική διοίκηση Khatam al-Anbiya. Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να αλλάξουν την τρέχουσα κατάσταση θα έκανε μόνο τις συνθήκες πιο περίπλοκες και θα έθετε σε κίνδυνο τα πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με τη δήλωση. Πρόσθεσε ότι η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Από την πλευρά της η CENTCOM δηλώνει ότι θα υποστηρίξει το «Freedom Project», μια νέα επιχείρηση που ξεκινά σήμερα με στόχο τη διατήρηση της εμπορικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η διοίκηση ανέφερε ότι 15.000 στρατιωτικοί θα αναλάβουν καθήκοντα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

Τι ανέφερε το Axios

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα άμεση συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για τα εμπορικά πλοία, σύμφωνα με το Axios.

Αντ' αυτού, τα πολεμικά πλοία θα επιχειρούν «στην περιοχή» και θα είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε περίπτωση που ο ιρανικός στρατός στοχεύσει τη ναυτιλία, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο μέσο ενημέρωσης.

Ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στα εμπορικά πλοία οδηγίες σχετικά με τις ασφαλέστερες διαδρομές μέσω του στενού, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών που θεωρούνται απαλλαγμένες από νάρκες.

Οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν έμφαση στον συντονισμό και την αποτροπή παρά σε συνεχείς επιχειρήσεις συνοδείας, ακόμη και ενώ οι εντάσεις σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν υψηλές.

