ΑΕΚ: «Έσφιξε» τα δόντια ο Στρακόσα, έπαιξε με ενοχλήσεις | Αναμονή για την κατάστασή του

Ο τερματοφύλακας της «Ένωσης» κράτησε το «μηδέν» με τις επεμβάσεις του στα τελευταία λεπτά.

Σε μια από αυτές, συγκεκριμένα στο σουτ του Τσέριν στο 83ο λεπτό, φάνηκε να χτύπησε και μάλιστα έδειχνε να πονάει πολύ. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μπήκε αμέσως, ενώ σηκώθηκε κι ο Μπρινιόλι για να είναι έτοιμος σε ενδεχόμενη αλλαγή.

Ο Στρακόσα, όμως, έσφιξε τα δόντια και ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας ενοχλήσεις. Όπως είναι φυσικό στην «Ένωση» υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του, ενόψει της συνέχειας. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα υποβληθεί τη Δευτέρα (04/05) σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δείξουν αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι.

