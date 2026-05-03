Βαθμολογία Super League: Ξέφυγε στο +6 η ΑΕΚ - Πώς σηκώνει την κούπα από την επόμενη αγωνιστική

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό των 10 παικτών στη Λεωφόρο, μένοντας στο 0-0 και έχασε την ευκαιρία να «αγκαλιάσει» σφικτά τον τίτλο της Super League.

Η Ένωση βρίσκεται πλέον στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μετά τη νίκη του Δικέφαλου επί των Πειραιωτών με 3-1, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση.

Με δεδομένο ότι η ομάδα του Νίκολιτς δεν υπερτερεί στην ισοβαθμία με κανέναν από τους δύο κύριους αντιπάλους της, απαιτούνται τέσσερις βαθμοί στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση όμως, που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρθουν ισόπαλοι την επόμενη αγωνιστική στο «Γ. Καραϊσκάκης», τότε η ΑΕΚ θα χρειάζεται τρεις βαθμούς για να στεφθεί και μαθηματικά, πρωταθλήτρια, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να πανηγυρίσει τον τίτλο της Super League, με νίκη επί του Παναθηναϊκού στην «Allwyn Arena».

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

H επόμενη αγωνιστική - 4η (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7:30μ.μ.)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7:30μ.μ.)