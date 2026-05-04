Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας, 4 Μαΐου, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, μέχρι κυρίως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό, κυρίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Επιπλέον, αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και κατά τόπους στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

