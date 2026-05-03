Χίος: Νέα υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο

Μιχάλης Παπαδάκος

Χίος: Νέα υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου συγκλονίζει τη Χίο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα, έπεσε θύμα από μια 67χρονη οικιακή βοηθό, η οποία την χτυπούσε και της έδινε χάπια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στο politischios.gr, η οικογένεια είχε απευθυνθεί σε άτομο για 24ωρη επίβλεψη της ηλικιωμένης, καθώς νοσούσε με άνοια και είχε την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης. Τους συστάθηκε η εν λόγω κυρία, η οποία ήταν βουλγαρικής καταγωγής και ξεκίνησαν να συνεργάζονται.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους της, που θεώρησαν ότι είχε υποστεί κάποιο βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Της έβαλαν κρυφή κάμερα

Οι υποψίες τους για επιβεβαιώθηκαν όταν αποφάσισαν να εγκαταστήσουν κάμερα. Η τοποθέτησή της, έγινε στις 30 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη φροντίστρια είχε ρεπό. Με το που επέστρεψε από το ρεπό της, συνέχισε τη δράση της... Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Οι συγγενείς της άτυχης ηλικιωμένης ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η 67χρονη συνελήφθη, ενώ η 82χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Η έκθεσή του, επιβεβαίωσε την κακοποίησή της, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και αφορά κακοποίηση ηλικιωμένου από γυναίκα που είχε επιφορτιστεί με τη φροντίδα του.

Είχε προηγηθεί η υπόθεση ξυλοδαρμού 98χρονου ηλικιωμένου από αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο 98χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποστεί κακοποίηση επί περίπου έναν μήνα, πριν μεταφερθεί βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, το αξιοπερίεργο της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι παρότι και σ' αυτή την υπόθεση υπήρχε καταγεγραμμένο το περιστατικό της βίας στον ηλικιωμένο από την 70χρονη Ρουμάνα, οι Αρχές την άφησαν ελεύθερη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της», είχε είπε μιλώντας στο Mega μέλος της οικογένειας του κακοποιημένου ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09LIFESTYLE

«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο γηραιότερος πιγκουίνος στον κόσμο γιόρτασε τα 38α γενέθλια του με τούρτα από ψάρια - Δείτε φωτογραφίες

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

08:45LIFESTYLE

«Λιώνει» η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ: Το τρυφερό αφιέρωμα για τα γενέθλιά του - «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας»»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψηφιακό προφίλ» για κάθε δικαιούχο: Τέλος στο χάος των επιδομάτων με το νέο Εθνικό Μητρώο

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρό σκηνικό τέλος» - Η πρόγνωση Καλιάνου για 30άρια από εβδομάδα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ καταγγέλλει το «επικίνδυνο επίπεδο» των απειλών του Τραμπ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Δάφνη: Εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις – Έως 10 Μαΐου οι πάροχοι

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης καταγγέλλει τον Ανδρουλάκη για «διπλό παιχνίδι» στις Ανεξάρτητες Αρχές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν - Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τι οδήγησε τα 5χρονα στον βιασμό του συνομήλικου τους - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ