Χίος: Νέα υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου συγκλονίζει τη Χίο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα, έπεσε θύμα από μια 67χρονη οικιακή βοηθό, η οποία την χτυπούσε και της έδινε χάπια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στο politischios.gr, η οικογένεια είχε απευθυνθεί σε άτομο για 24ωρη επίβλεψη της ηλικιωμένης, καθώς νοσούσε με άνοια και είχε την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης. Τους συστάθηκε η εν λόγω κυρία, η οποία ήταν βουλγαρικής καταγωγής και ξεκίνησαν να συνεργάζονται.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους της, που θεώρησαν ότι είχε υποστεί κάποιο βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Της έβαλαν κρυφή κάμερα

Οι υποψίες τους για επιβεβαιώθηκαν όταν αποφάσισαν να εγκαταστήσουν κάμερα. Η τοποθέτησή της, έγινε στις 30 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη φροντίστρια είχε ρεπό. Με το που επέστρεψε από το ρεπό της, συνέχισε τη δράση της... Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Οι συγγενείς της άτυχης ηλικιωμένης ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η 67χρονη συνελήφθη, ενώ η 82χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Η έκθεσή του, επιβεβαίωσε την κακοποίησή της, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και αφορά κακοποίηση ηλικιωμένου από γυναίκα που είχε επιφορτιστεί με τη φροντίδα του.

Είχε προηγηθεί η υπόθεση ξυλοδαρμού 98χρονου ηλικιωμένου από αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο 98χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποστεί κακοποίηση επί περίπου έναν μήνα, πριν μεταφερθεί βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, το αξιοπερίεργο της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι παρότι και σ' αυτή την υπόθεση υπήρχε καταγεγραμμένο το περιστατικό της βίας στον ηλικιωμένο από την 70χρονη Ρουμάνα, οι Αρχές την άφησαν ελεύθερη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της», είχε είπε μιλώντας στο Mega μέλος της οικογένειας του κακοποιημένου ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.