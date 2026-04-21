Τράπεζες: Άλμα 77% στα στεγαστικά δάνεια - Νέα ώθηση στη λιανική τραπεζική

Τι προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τράπεζες: Άλμα 77% στα στεγαστικά δάνεια - Νέα ώθηση στη λιανική τραπεζική
SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασαν τα νέα στεγαστικά δάνεια στην χώρα μας σε περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα σταθερή ήταν η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε και νέα επιτάχυνση στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, διαμορφώνοντας την εικόνα της νέας παραγωγής δανείων λιανικής τραπεζικής το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ με ετήσια αύξηση 26%.

Αναλυτικότερα, στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφορικά με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ισχυρότατη άνοδο 77% στα στεγαστικά δάνεια, η οποία διαδέχεται την αλματώδη αύξηση 46% του 2025. Τα μεγέθη αυτά σηματοδοτούν διαρκή ισχυροποίηση του ανοδικού κύκλου μετά από δεκαπέντε χρόνια συρρίκνωσης. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια, υποχώρησε τον Φεβρουάριο 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα (2,95%), καθιστώντας την, την πέμπτη φθηνότερη στην ευρωζώνη (μέσο επιτόκιο 3,37%). Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου έως πέντε χρόνια, αποτελούν την τρέχουσα περίοδο μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των δανειοληπτών.

Τα επιμέρους στοιχεία της ΕΕΤ καταγράφουν εκταμιεύσεις 13.756 δανείων στεγαστικής πίστης, συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο κύριος όγκος των στεγαστικών δανείων ύψους 438 εκατ. ευρώ σε 4.860 νοικοκυριά, αφορά αμιγώς τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς την αξιοποίηση προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ ενώ μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 7.100 δάνεια , συνολικής αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποιητικά, με οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες το 2025 είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση 10,5%. Σχεδόν οκτώ στις δέκα μικρές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας οι οποίες υπέβαλαν αίτημα νέας δανειοδότησης ή αύξησης των ορίων χρηματοδότησης έλαβαν δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνολικού ύψους 546 εκατ. ευρώ ( 9.132 πραγματικές εκταμιεύσεις) .

Στην καταναλωτική πίστη, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν συνολικά δάνεια 385 εκατ. ευρώ με ετήσια αύξηση 12%. Λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των δανείων , τα περισσότερα (129 εκατ. ευρώ) χορηγήθηκαν μέσω των φυσικών καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών σε 14.633 δανειολήπτες. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός δανειοληπτών (29.163) έλαβε καταναλωτικό δάνειο, μέσω του ψηφιακού δικτύου των τραπεζών (e banking) με τις εκταμιεύσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ ενώ ξεπέρασαν τα 102 εκατ. ευρώ τα δάνεια για αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφορά μόνο τα μεγέθη των δανείων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσεγγίζουν πλέον την πελατεία τους. Τα τραπεζικά καταστήματα έχουν αλλάξει μορφή και έχουν μετασχηματιστεί σε χώρους συμβουλευτικής και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, ενώ οι καθημερινές συναλλαγές μετακινούνται όλο και περισσότερο στα ψηφιακά κανάλια. Το νέο αυτό υβριδικό μοντέλο συνδυάζει την ταχύτητα της τεχνολογίας με την ανθρώπινη επαφή, αναδιαμορφώνοντας συνολικά την εμπειρία του πελάτη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
