Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων

Ένα στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ είναι ιδιωτικής ετικέτας

Γεώργιος Καλούμενος

  • Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταλαμβάνουν πλέον το 24,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτοπίζοντας επώνυμα προϊόντα.
  • Ο κώδικας δεοντολογίας που απαγορεύει τις προσφορές στα FMCG έχει αυξήσει την προτίμηση των καταναλωτών σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
  • Η συνολική αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% σε αξία και 4,7% σε όγκο το πρώτο τρίμηνο του 2026.
  • Τα τρόφιμα και ποτά αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση 7,4%, ενώ τα hypermarkets σημείωσαν ανάπτυξη 11,6%.
  • Οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,6% σε αξία, φτάνοντας μερίδιο 3,4% της συνολικής αγοράς, κυρίως σε προϊόντα καθαρισμού, βρεφικά και μη αλκοολούχα ποτά.
Συνεχής είναι η ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ, τα οποία εκτοπίζουν όλο και περισσότερα επώνυμα αγαθά από το καλάθι του νοικοκυριού, «αναγκάζοντας» τα δεύτερα να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα πωλήσεων.

Κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης είναι φυσικά οι χαμηλότερες τιμές των private label που γίνονται όλο και πιο ελκυστικά στα μάτια των καταναλωτών εξαιτίας και του νέου πρόσφατου κύματος ακρίβειας που έχει ξεσπάσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής αναγκάζεται πλέον να αντικαθιστά σε όλο και περισσότερα προϊόντα του καθημερινού καλαθιού στα σούπερ μάρκετ, καθιερωμένες μάρκες που για χρόνια εμπιστευόταν με «ανώνυμα» αγαθά.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία της NielseniQ το α’ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο έφτασε στο 24,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων. Αυτό συνέβη την ώρα που η προωθητική ένταση συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας το ιστορικά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 40% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών του κλάδου.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη NielsenIQ, ο κώδικας δεοντολογίας που έχει επιβληθεί στο οργανωμένο λιανεμπόριο και απαγορεύει τις προσφορές ειδικά στα προϊόντα FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) ή Ταχέως Κινούμενα Καταναλωτικά Αγαθά έχει στρέψει τους καταναλωτές στο να αντικαθιστούν και άλλα επώνυμα προϊόντα με ιδιωτικής ετικέτας.

Με θετικούς ρυθμούς οι συνολικές πωλήσεις

Πάντως το οργανωμένο λιανεμπόριο στην Ελλάδα κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη ανθεκτικότητα της κατανάλωσης, παρά το πληθωριστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ για την περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2025 – 29 Μαρτίου 2026, η συνολική αγορά των FMCGs στο λιανεμπόριο τροφίμων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά +6,6%, με την ανάπτυξη να είναι κυρίως καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, όπως αποτυπώνεται και στην παράλληλη αύξηση των πωλήσεων σε όγκο (+4,7%).

Τα Τρόφιμα και Ποτά αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας των πωλήσεων των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και καταγράφοντας αύξηση +7,4%. Σε αυτή την ανάπτυξη σημαντική είναι η συνεισφορά των μη αλκοολούχων ποτών/ροφημάτων, των διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και των snacks. Θετικά κινήθηκαν επίσης και οι λοιπές υπερκατηγορίες των FMCGs (Προσωπική Φροντίδα & Υγιεινή +3,8% & Φροντίδα Σπιτιού +3,2%), επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη δυναμική της αγοράς.

Σε επίπεδο καναλιών, τα hypermarkets παρουσίασαν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς, στο +11,6%, ενώ γεωγραφικά, Κρήτη και Νησιά ξεχώρισαν με ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της χώρας, στο 9,6% & 8,6% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025.

Οι online πωλήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στο οργανωμένο λιανεμπόριο, καταγράφοντας αύξηση +21,6% σε αξία, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των φυσικών καταστημάτων, που αναπτύχθηκαν με ρυθμό +7,8%. Το μερίδιο των online πωλήσεων στο σύνολο της αγοράς ανήλθε πλέον σε 3,4%, με ιδιαίτερα ισχυρή συνεισφορά σε κατηγορίες όπως προϊόντα καθαρισμού, βρεφικά και μη αλκοολούχα ποτά.

