Τέλος οι δωρεάν κατ' οίκον επισκέψεις από τους προσωπικούς γιατρούς

Την εξαίρεση των κατ’ οίκον επισκέψεων από τις υποχρεώσεις του προσωπικού γιατρού, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις», το οποίο παίρνει το δρόμο για τη Βουλή, καθώς ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) είχε στείλει σχετική επιστολή στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επισημαίνοντας πως η υποχρέωση των προσωπικών γιατρών για κατ' οίκον επισκέψεις στο πλαίσιο του θεσμού, είναι στην πράξη ανεφάρμοστη, καθώς οι ιατροί καλούνταν είτε να διακόπτουν τη λειτουργία των ιατρείων τους είτε να εργάζονται εκτός ωραρίου, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινή τους άσκηση και υπονομεύοντας την εύρυθμη παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με τη νέα ρύθμιση, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ) εκτιμά ότι η εξαίρεση των κατ’ οίκον επισκέψεων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διευκολύνει ουσιαστικά το έργο του προσωπικού γιατρού. Σύμφωνα με τους παθολόγους, το μέτρο απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για την εξυπηρέτηση προγραμματισμένων ραντεβού, ενώ παράλληλα περιορίζει το φαινόμενο αιτημάτων για κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς πραγματική ιατρική ανάγκη.

Για τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας και νοσηλείας κυρίως χρονίως πασχόντων, η Ένωση καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει για την ανάπτυξη πιστοποιημένων τέτοιου είδους υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να συμμετέχει διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, πέραν του ιατρού, ενώ απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση κατάλληλου φορητού εξοπλισμού για τη διενέργεια επειγουσών εργαστηριακών εξετάσεων και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. Παράλληλα, η ΕΕΠΕ τονίζει ότι το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενούς, το οποίο δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Παραπομπές σε ειδικό γιατρό

Παράλληλα, η ΕΕΠΕ επισημαίνει τον ρόλο του παθολόγου ως καθοριστικού στη διαχείριση ασθενών που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή παραπομπής σε ειδικό ιατρό. Μέσω της ορθής καθοδήγησης, αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων και περιττές διαγνωστικές εξετάσεις, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με τους παθολόγους, η στοχευμένη παραπομπή σε ειδικό γιατρό, συνοδευόμενη από το κατάλληλο ιατρικό σημείωμα, διευκολύνει τόσο την πρόσβαση σε ραντεβού όσο και την ορθότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, περιορίζονται οι επισκέψεις που βασίζονται αποκλειστικά στην υποκειμενική εκτίμηση του ασθενούς. Ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ο παθολόγος διαδραματίζει κομβικό ρόλο, καθώς μπορεί να διαχειριστεί έναν ασθενή με πολλαπλές συννοσηρότητες. Για τον λόγο αυτό, οι παθολόγοι υποστηρίζουν το σύστημα παραπομπών, λέγοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας του θεσμού του προσωπικού γιατρού και αναδεικνύεται ο ισχυρότερος κρίκος για τη βιωσιμότητα του θεσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΠΕ εκφράζει την αντίθεσή της στην ένταξη στον θεσμό γιατρών χωρίς την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως αγροτικοί ιατροί, ή ειδικευόμενοι.

Για το σύστημα παραπομπών, πάντως, μεγάλες είναι οι αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι προειδοποιούν για περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων.

Τέλος, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος καλεί το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικούς ιατρούς, καθώς και για την ενίσχυση της επιλογής της ειδικότητας της παθολογίας από νέους ιατρούς. Η διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και σαφούς επαγγελματικής προοπτικής μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Αντιθέτως, πρακτικές όπως η υπερεφημέρευση, η επαγγελματική εξουθένωση και η χαμηλή ανταμοιβή δεν μπορούν να αποτελούν τη μακροπρόθεσμη βάση άσκησης της ιατρικής.

