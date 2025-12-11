Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης στο myHealth App

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασαν τη νέα υπηρεσία 

(από αριστερά) Δημήτρης Παπαστεργίου, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Τσούμα
Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» είναι από σήμερα (11/12/2025) διαθέσιμος στο myHealth App. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών.

Οι πολίτες, για να «συνομιλήσουν» με τον «MyHealth Agent», πρέπει να κατεβάσουν σε κινητή συσκευή την εφαρμογή myHealth App και να συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν κινητό, μπορούν να εισέλθουν και από υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://citizen.ehealthrecord.gov.gr και να συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet. Ο διάλογος πραγματοποιείται σε φυσική γλώσσα, γραπτά και προφορικά. Για παράδειγμα, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, όπως:

  • «Τι έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις μου;»,
  • «Ποιες συνταγές μου είναι σε ισχύ;»,
  • «Πότε είναι το επόμενο ραντεβού μου;».

Σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η απάντηση περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο (link) με την αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής myHealth. Οι γονείς, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις τόσο για τους ίδιους, όσο για τα ασφαλιζόμενα ανήλικα παιδιά τους.

Δεν παρέχει συμβουλές

Ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» δεν παρέχει συμβουλές υγείας, αλλά μόνο πληροφόρηση για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Εξετάσεις και αποτελέσματα: Εντοπίζει εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις που σχετίζονται με το ερώτημα και επιστρέφει τις τιμές των αποτελεσμάτων και τις ενδεικτικές τιμές, με βάση τα δεδομένα του Φακέλου Υγείας.

Παραπεμπτικά και συνταγές φαρμάκων: Εμφανίζει ενεργές ή παλαιότερες συνταγές και παραπεμπτικά με πληροφορίες όπως, κατάσταση, ημερομηνία λήξης.

Πληροφορίες ιατρού και φαρμακείου: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ιατρό που συνταγογράφησε, καθώς και το φαρμακείο όπου εκτελέστηκε συνταγή. Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις παρέχει στοιχεία, όπως όνομα και διεύθυνση.

Εμβολιασμοί: Ενημερώνει για προγραμματισμένα παιδικά εμβόλια, ιστορικά εμβολιασμών (π.χ. Covid 19, γρίπης) και επισημαίνει τυχόν εκκρεμότητες.

Νοσηλείες και εισαγωγές: Αναφέρει πρόσφατες ή παλαιότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία/κλινικές, παρέχοντας ημερομηνίες για το πότε ο ασθενής έλαβε εξιτήριο.

Θεραπείες, διαγνώσεις και αγωγές: Αντλεί καταγεγραμμένες χρόνιες ή οξείες διαγνώσεις και επισημαίνει τρέχουσες αγωγές ή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά: Βρίσκει βεβαιώσεις (π.χ. κυοφορίας, αναρρωτικών αδειών).

Ραντεβού και συναντήσεις: Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με προγραμματισμένα ή παλαιότερα ραντεβού εξετετάσεων και χειρουργεία , με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Προσωπικά στοιχεία προφίλ: Παρέχει συνοπτική προβολή δημογραφικών δεδομένων, στοιχείων επικοινωνίας και στοιχείων ιστορικού πρόσβασης ιατρών στον φάκελό τους.

Προσωπικά δεδομένα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού Υγείας Πολίτη» δεν τηρεί ιστορικό συνομιλιών και δεν αποθηκεύει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά στα προσωπικά του δεδομένα υγείας, ενώ τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αφορούν στο διάστημα από το 2012 και μετά.

Από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2025 λειτουργεί ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενούς. Κατά τον πρώτο ενάμιση μήνα λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν 1.008 συνομιλίες με 3.489 μηνύματα. Καθημερινά καταγράφονται κατά μέσο όρο 17 νέες συζητήσεις και 58 μηνύματα. Οι περισσότεροι χρήστες είναι γιατροί που αναζητούν άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς, χρησιμοποιώντας τον Βοηθό ως γρήγορο εργαλείο ενημέρωσης και υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. Οι πιο συχνές θεματικές αφορούν στην εμφάνιση της συνοπτικής ιατρικής εικόνας του ασθενούς και στον έλεγχο εμβολιασμών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ

Τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent», που αναπτύχθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, την Πέμπτη (11/12/2025).

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Σήμερα παρουσιάζουμε μια ακόμα πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας με την ΗΔΙΚΑ για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Πριν από λίγες ώρες, ξεκίνησε στο MyHealth app η εφαρμογή του προσωπικού βοηθού για τον πολίτη. Προτρέπω για ακόμη μια φορά όλους τους Έλληνες πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους. Από σήμερα, με ένα απλό πάτημα του κουμπιού μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε τι φάρμακα παίρνετε, ποιες είναι οι εξετάσεις σας, πότε πήγατε τελευταία φορά στο νοσοκομείο και οτιδήποτε άλλο θέλετε σε σχέση με τον ιατρικό σας φάκελο. Όλες αυτές οι εφαρμογές υγείας που υλοποιούμε, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχουν ως στόχο να κάνουμε τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη, να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, να εξοικονομούμε πόρους και τελικά να έχουμε τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας που μας αξίζουν».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε πράξη μια μεγάλη αλλαγή στη Δημόσια Υγεία. Αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο ασφαλή, ανθρώπινο και απολύτως χρηστικό για όλους τους πολίτες. Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη "MyHealth Agent", παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα υγείας από τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας με τον πιο φυσικό τρόπο: ρωτάμε και παίρνουμε απαντήσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται με απόλυτη ασφάλεια. Το σύστημα ΤΝ δεν αποθηκεύει συνομιλίες, δεν κρατά ιστορικό και δεν παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την εξαιρετική συνεργασία. Αυτός, άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που στο νομοσχέδιο για τον "Pharo" που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, προτείνεται η συνεποπτεία της ΗΔΙΚΑ, ώστε να συνδυάζουμε τεχνογνωσία και υγειονομική πολιτική και οι ψηφιακές υπηρεσίες να υλοποιούνται ακόμα πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε με ξακάθαρο στόχο: μέσω τεχνολογικών εργαλείων αναβαθμίζουμε έναν κρίσιμο τομέα πολιτικής, εκείνον της Υγείας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μέρος αυτής της ευρύτερης μεταρρύθμισης για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό για κάθε πολίτη».

