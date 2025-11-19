Δυνατότητα συναίνεσης για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο myHealth app- Τι ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Η νέα ΚΥΑ για τις κλινικές μελέτες και η συνάντηση με την Pfizer 

Διονυσία Προκόπη

Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας στο συνέδριο του ΣΑΦΕΕ
NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, δημοσιεύεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει το νέο πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών στη χώρα μας, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη (19/11/2025), από το βήμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικών Μελετών του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ).

Το νέο πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και στόχο έχει τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι ετοιμάζεται μέσα στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή myHealth, επιλογή συναίνεσης για τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες. Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο πεδίο, θα περιληφθούν σε ένα μητρώο, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως δεξαμενή δυνητικών συμμετεχόντων σε μελλοντικές κλινικές δοκιμές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη, ότι συναντήθηκε χθες (18/11/2025) με τη διεθνή ομάδα κλινικών μελετών της Pfizer. Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία μειώνει τα σημεία όπου διεξάγει κλινικές μελέτες παγκοσμίως. Ωστόσο, η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες στις οποίες η Pfizer θα φέρει κλινικές μελέτες τα επόμενα χρόνια.

ΣΑΦΕΕ
0103

Δρ. Αντώνιος Αυγερινός

Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης
ΣΑΦΕΕ
0203

Σπύρος Σαπουνάς

Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης
ΣΑΦΕΕ
0303

(από αριστερά) Νατάσσα Σπαγαδώρου, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Ευαγγελία Κοράκη, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Βασίλης Πενταφράγκας

Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης

Το συνέδριο συνεχίστηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, φορέων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς. Το πρωί, χαιρετισμό απηύθηναν ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Γενικός Διευθυντής του ΣΑΦΕΕ, ο Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και ο Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου επιμελήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή με προεδρεύοντα τον Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Δεμέτζο και περιλαμβάνει:

  • Ομιλία για τις «Εφαρμογές Βιοπληροφορικής με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινικά δεδομένα» από τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο, Επιστημονικό Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  • Στρογγυλό τραπέζι για την «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακές Θεραπείες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη» με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμέτζο, Καθηγητή Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρο Επιστημονικής Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ), Ακαδημαϊκό, τακτικό μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών

Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

- "Πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων" από τον κ. Σταύρο Σταυρινίδη, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Chua Memristor Center

- «Τρισδιάστατη εκτύπωση με τεχνητή νοημοσύνη στο σημείο περίθαλψης» από τον κ. Διονύσιο Δουρούμη, Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Μηχανικής Διεργασιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

- «Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» από την κυρία Κατερίνα Δεμέτζου, PhD(c) Business & Law Research Centre, Radboud University, the Netherlands

· Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Κλινικές Μελέτες και Φαρμακοβιομηχανία» το οποίο θα συντονίσει η κυρία Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος CNN Greece.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF Greece), και Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος Hellenic Association of CROs (HACRO), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research.

· Ομιλία για τη «Συλλογική Νοημοσύνη, Συλλογική Πρόσβαση: AI & LLM για την Ισότητα τη Σπάνια Γνώση, από την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος για όλη τη Σπάνια Κοινότητα» από τον κ. Δημήτριο Αθανασίου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος / ΕΣΑΕ, Μέλος Επιτροπής PCWP, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων / ΕΜΑ, Μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιου Οργανισμού Duchenne / WDO.

· Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η πορεία του φαρμάκου από την ιδέα, στις κλινικές μελέτες και στη θεραπευτική πράξη» και συντονιστή τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλινικής Φαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής στοΤμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ

Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

- «Όλα ξεκινούν με μια Ιδέα: Η Στρατηγική πίσω από την Ανάπτυξη ενός φαρμακευτικού προϊόντος» από τον κ. Ιωάννη Ψαρράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλος Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA - UK)

- «Ο Κλινικός Φαρμακοποιός στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από τη Θεραπευτική Πράξη στην Ψηφιακή Απόφαση» από την κυρία Μαρία Τρουλλάκη, Κλινικό Φαρμακοποιό ΕΚΠΑ

- «Η νέα πραγματικότητα στον χώρο των κλινικών μελετών και ο ρόλος του νοσοκομειακού / κλινικού φαρμακοποιού» από την κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, PharmD, BSc, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

- «Ανάπτυξη Φαρμάκων με Τεχνητή ή Ανθρώπινη Νοημοσύνη;» από τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Φαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη θα ξαναδεί το φως του Ήλιου από το 2026

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

15:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων με 1,3 δισ. κωδικούς και δύο δισ. e-mail

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου - Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις- Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα»

15:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης για συνάντηση με Μποντιρόγκα: «Δεσμευτήκαμε για γιορτή του μπάσκετ, αντάξια της EuroLeague»

15:21ΦΑΡΜΑΚΟ

Δυνατότητα συναίνεσης για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο myHealth app - Τι ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης στο συνέδριο του ΣΑΦΕΕ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Σύλληψη καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς και 3 τραυματίες σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

15:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ρέθυμνο: Επιχειρηματίας έχασε 4.000€ μέσω SMS - Φαινόταν λες και το έστειλε η τράπεζα

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με ένα δεν “παίζει” εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ θα έκλεινε το θέμα»

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική με γαλλικό «εμφύλιο»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ – Τσουκαλάς: «Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, ο δικός μας στόχος είναι η ελπίδα»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνει η κόντρα του Έλον Μασκ με τη Μπίλι Άιλις: «Δεν είσαι και η πιο έξυπνη»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούνα παρκ Χαλκιδική: Την Πέμπτη η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή - «Πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη», λέει ο πατέρας του

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 45χρονος με ναρκωτικά μετά από έλεγχο στα διόδια

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Οι διαιτητές για το παιχνίδι στο Telekom Center

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»: Παραιτήθηκαν δύο κριτές - Καταγγελίες για «στημένη» διοργάνωση

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

14:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Στοχευμένες πρωτοβουλίες για το υπεύθυνο παιχνίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισε ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεκόπη η συνεδρίαση, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον Λαζαρίδη για λεκτική και σωματική επίθεση σε μάρτυρα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ