Δυνατότητα συναίνεσης για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο myHealth app- Τι ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας στο συνέδριο του ΣΑΦΕΕ

Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, δημοσιεύεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει το νέο πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών στη χώρα μας, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη (19/11/2025), από το βήμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικών Μελετών του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ).

Το νέο πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και στόχο έχει τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι ετοιμάζεται μέσα στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή myHealth, επιλογή συναίνεσης για τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες. Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο πεδίο, θα περιληφθούν σε ένα μητρώο, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως δεξαμενή δυνητικών συμμετεχόντων σε μελλοντικές κλινικές δοκιμές.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη, ότι συναντήθηκε χθες (18/11/2025) με τη διεθνή ομάδα κλινικών μελετών της Pfizer. Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία μειώνει τα σημεία όπου διεξάγει κλινικές μελέτες παγκοσμίως. Ωστόσο, η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες στις οποίες η Pfizer θα φέρει κλινικές μελέτες τα επόμενα χρόνια.

01 03 Δρ. Αντώνιος Αυγερινός Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης 02 03 Σπύρος Σαπουνάς Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης 03 03 (από αριστερά) Νατάσσα Σπαγαδώρου, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Ευαγγελία Κοράκη, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Βασίλης Πενταφράγκας Πηγή: NEWSBOMB/ Λευτέρης Παρτσάλης

Το συνέδριο συνεχίστηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, φορέων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς. Το πρωί, χαιρετισμό απηύθηναν ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Γενικός Διευθυντής του ΣΑΦΕΕ, ο Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και ο Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου επιμελήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή με προεδρεύοντα τον Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Δεμέτζο και περιλαμβάνει:

Ομιλία για τις «Εφαρμογές Βιοπληροφορικής με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινικά δεδομένα» από τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο, Επιστημονικό Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στρογγυλό τραπέζι για την «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακές Θεραπείες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη» με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμέτζο, Καθηγητή Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρο Επιστημονικής Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ), Ακαδημαϊκό, τακτικό μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών

Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

- "Πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων" από τον κ. Σταύρο Σταυρινίδη, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Chua Memristor Center

- «Τρισδιάστατη εκτύπωση με τεχνητή νοημοσύνη στο σημείο περίθαλψης» από τον κ. Διονύσιο Δουρούμη, Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Μηχανικής Διεργασιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

- «Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» από την κυρία Κατερίνα Δεμέτζου, PhD(c) Business & Law Research Centre, Radboud University, the Netherlands

· Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Κλινικές Μελέτες και Φαρμακοβιομηχανία» το οποίο θα συντονίσει η κυρία Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος CNN Greece.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF Greece), και Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος Hellenic Association of CROs (HACRO), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research.

· Ομιλία για τη «Συλλογική Νοημοσύνη, Συλλογική Πρόσβαση: AI & LLM για την Ισότητα τη Σπάνια Γνώση, από την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος για όλη τη Σπάνια Κοινότητα» από τον κ. Δημήτριο Αθανασίου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος / ΕΣΑΕ, Μέλος Επιτροπής PCWP, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων / ΕΜΑ, Μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιου Οργανισμού Duchenne / WDO.

· Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η πορεία του φαρμάκου από την ιδέα, στις κλινικές μελέτες και στη θεραπευτική πράξη» και συντονιστή τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλινικής Φαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής στοΤμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ

Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

- «Όλα ξεκινούν με μια Ιδέα: Η Στρατηγική πίσω από την Ανάπτυξη ενός φαρμακευτικού προϊόντος» από τον κ. Ιωάννη Ψαρράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλος Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA - UK)

- «Ο Κλινικός Φαρμακοποιός στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από τη Θεραπευτική Πράξη στην Ψηφιακή Απόφαση» από την κυρία Μαρία Τρουλλάκη, Κλινικό Φαρμακοποιό ΕΚΠΑ

- «Η νέα πραγματικότητα στον χώρο των κλινικών μελετών και ο ρόλος του νοσοκομειακού / κλινικού φαρμακοποιού» από την κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, PharmD, BSc, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

- «Ανάπτυξη Φαρμάκων με Τεχνητή ή Ανθρώπινη Νοημοσύνη;» από τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Φαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε επίσης