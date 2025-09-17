Γεωργιάδης: Απειλή για τον φαρμακευτικό κλάδο η οδηγία της ΕΕ για τα αστικά λύματα

Στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, συμμετείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρη Αγγελή.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σύνοδο ήταν η ασφάλεια του εφοδιασμού για τα φάρμακα, με εστίαση στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ανταλλαγής δεδομένων για τα αποθέματα φαρμάκων στην Ε.Ε. Υπό εξέταση είναι ενδιάμεσα μέτρα κάλυψης αναγκών μέσω κοινών προμηθειών.

Επίσης, δόθηκε έμφαση στις Επιστήμες Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη εστίαση στις κλινικές δοκιμές, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική για τις Ευρωπαϊκές Βιοεπιστήμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υπουργος Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τη στρατηγική για τις βιοεπιστήμες, θεωρώντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το ταλέντο, την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και τη βιομηχανική βάση για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία στον τομέα της υγείας». Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών-μελών στον τομέα των κλινικών μελετών, είπε: «Οι πολυκρατικές κλινικές δοκιμές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα: φέρνουν την καινοτομία πιο κοντά στους ασθενείς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές της Ευρώπης – όχι μόνο οι μεγαλύτερες αγορές – επωφελούνται από τις νέες θεραπείες. Συνεπώς, η Ε.Ε. οφείλει να κινηθεί άμεσα προς την ανάπτυξη ενός ικανού και εναρμονισμένου πλαισίου, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με αφορμή τα μέτρα υπέρ της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., ο κ. Γεωργιάδης έθεσε στο τραπέζι την «απειλή που εγείρει» η πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία για τα αστικά λύματα. Η εφαρμογή της, όπως τόνισε, οδηγεί σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τον φαρμακευτικό κλάδο, με σοβαρό κίνδυνο αποχώρησης εταιρειών από την Ε.Ε. και, κατ’ επέκταση, πλήγμα στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων εντός της Ένωσης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός Υγείας είχε και συνάντηση με τον Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, Ηans Kluge. Ο κ. Kluge ενημέρωσε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για τις τρέχουσες δράσεις του Οργανισμού με εστίαση στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας, που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στην 75η σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. και συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα η Ελλάδα.

Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δρ. Άρης Αγγελής, κατά την ομιλία του στη σύνοδο, αναφέρθηκε στο ζήτημα της διασφάλισης της τροφοδοσίας φαρμάκων στην Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι «η ενισχυμένη συνεργασία για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης και αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ελλείψεων», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ακριβή εκτίμηση της ζήτησης ανά φαρμακευτικό προϊόν, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα από το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης».

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αναφορικά με τα αποθέματα φαρμάκων και τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθησή τους, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που προκύπτουν. Επιπλέον, ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες προμήθειες στην ετοιμότητα και την ταχεία ανταπόκριση της Ε.Ε., επισημαίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης του μοντέλου των πολλαπλών αναδόχων.

Αναφερόμενος, τέλος, στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, κατά την ομιλία του στο γεύμα εργασίας, ενημέρωσε ότι «το Εθνικό Σχέδιο Δράσης βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση της "Μία Υγεία" (One Health) και αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ενώ υπογράμμισε, ότι «το Σχέδιο Δράσης στηρίζεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, συνοδεύεται από συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030, και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2023».