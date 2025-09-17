Γεωργιάδης: Απειλή για τον φαρμακευτικό κλάδο η οδηγία της ΕΕ για τα αστικά λύματα

Στην έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τη στρατηγική για τις βιοεπιστήμες, αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διονυσία Προκόπη

σύνοδος υπουργών υγείας
Υπ. Υγ.
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, συμμετείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρη Αγγελή.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σύνοδο ήταν η ασφάλεια του εφοδιασμού για τα φάρμακα, με εστίαση στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ανταλλαγής δεδομένων για τα αποθέματα φαρμάκων στην Ε.Ε. Υπό εξέταση είναι ενδιάμεσα μέτρα κάλυψης αναγκών μέσω κοινών προμηθειών.

Επίσης, δόθηκε έμφαση στις Επιστήμες Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη εστίαση στις κλινικές δοκιμές, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική για τις Ευρωπαϊκές Βιοεπιστήμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υπουργος Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τη στρατηγική για τις βιοεπιστήμες, θεωρώντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το ταλέντο, την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και τη βιομηχανική βάση για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία στον τομέα της υγείας». Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών-μελών στον τομέα των κλινικών μελετών, είπε: «Οι πολυκρατικές κλινικές δοκιμές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα: φέρνουν την καινοτομία πιο κοντά στους ασθενείς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές της Ευρώπης – όχι μόνο οι μεγαλύτερες αγορές – επωφελούνται από τις νέες θεραπείες. Συνεπώς, η Ε.Ε. οφείλει να κινηθεί άμεσα προς την ανάπτυξη ενός ικανού και εναρμονισμένου πλαισίου, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με αφορμή τα μέτρα υπέρ της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., ο κ. Γεωργιάδης έθεσε στο τραπέζι την «απειλή που εγείρει» η πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία για τα αστικά λύματα. Η εφαρμογή της, όπως τόνισε, οδηγεί σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τον φαρμακευτικό κλάδο, με σοβαρό κίνδυνο αποχώρησης εταιρειών από την Ε.Ε. και, κατ’ επέκταση, πλήγμα στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων εντός της Ένωσης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός Υγείας είχε και συνάντηση με τον Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, Ηans Kluge. Ο κ. Kluge ενημέρωσε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για τις τρέχουσες δράσεις του Οργανισμού με εστίαση στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας, που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στην 75η σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. και συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα η Ελλάδα.

Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δρ. Άρης Αγγελής, κατά την ομιλία του στη σύνοδο, αναφέρθηκε στο ζήτημα της διασφάλισης της τροφοδοσίας φαρμάκων στην Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι «η ενισχυμένη συνεργασία για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης και αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ελλείψεων», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ακριβή εκτίμηση της ζήτησης ανά φαρμακευτικό προϊόν, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα από το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης».

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αναφορικά με τα αποθέματα φαρμάκων και τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθησή τους, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που προκύπτουν. Επιπλέον, ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες προμήθειες στην ετοιμότητα και την ταχεία ανταπόκριση της Ε.Ε., επισημαίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης του μοντέλου των πολλαπλών αναδόχων.

Αναφερόμενος, τέλος, στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, κατά την ομιλία του στο γεύμα εργασίας, ενημέρωσε ότι «το Εθνικό Σχέδιο Δράσης βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση της "Μία Υγεία" (One Health) και αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ενώ υπογράμμισε, ότι «το Σχέδιο Δράσης στηρίζεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, συνοδεύεται από συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030, και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2023».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του - «Η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά»

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στην John Cain Arena πριν την Παρτιζάν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Η δολοφονία Κερκ, ο «καρκίνος» των social media, η ρητορική του μίσους και ο... αλγόριθμος

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

11:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς στους νέους αντιπεριφερειάρχες: «Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης για τις φοροαπαλλαγές νέων μέχρι 30 ετών: Ωφελούνται 260.000 άτομα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό – Απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της

10:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαμαντίδης και Παπαλουκάς στο Εurobasket: Οι viral αντιδράσεις τους στα καλάθια της Εθνικής

10:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ ετοίμασαν τα πιο… Παναθηναϊκά σουβλάκια στον κόσμο!

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ξεκινά η διαδικασία για το ελληνικό τραγούδι – Τι θα δούμε στην ΕΡΤ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό VW Golf μπαίνει σε αναμονή λόγω περικοπών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα νάρκωσε τον εργοδότη της και τον έκλεψε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ