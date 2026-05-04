Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από τροχαίο - Μία σύλληψη

Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο για το οποίο συνελήφθη κατόπιν αναζητήσεων ένας 25χρονος. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

