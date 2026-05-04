Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από τροχαίο - Μία σύλληψη
Ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο
Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο για το οποίο συνελήφθη κατόπιν αναζητήσεων ένας 25χρονος. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
