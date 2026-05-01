Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

Snapshot Οδηγός αυτοκινήτου στάθμευσε παράνομα στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρά την ύπαρξη κολωνακίων.

Η παράνομη στάθμευση προκάλεσε εμπλοκή λεωφορείου και προσωρινό μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας.

Ο οδηγός είχε ενεργοποιημένα τα αλάρμ ενώ άφησε το όχημά του στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου στάθμευσε παράνομα σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε πρόβλημα στην κυκλοφορία λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μητροπόλεως, όπου, παρά την ύπαρξη κολωνακίων που έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπεται η στάθμευση, ο οδηγός του οχήματος με αλβανικές πινακίδες άφησε το ΙΧ του στο οδόστρωμα, έχοντας μάλιστα ενεργοποιήσει τα αλάρμ.

Η παράνομη στάθμευση είχε ως αποτέλεσμα να «κολλήσει» λεωφορείο που κινούνταν στο σημείο εκείνη την ώρα, προκαλώντας προσωρινό μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ταλαιπωρία που προκλήθηκε, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά του οδηγού.