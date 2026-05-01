Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

  • Οδηγός αυτοκινήτου στάθμευσε παράνομα στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρά την ύπαρξη κολωνακίων.
  • Η παράνομη στάθμευση προκάλεσε εμπλοκή λεωφορείου και προσωρινό μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας.
  • Ο οδηγός είχε ενεργοποιημένα τα αλάρμ ενώ άφησε το όχημά του στο οδόστρωμα.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά.
Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου στάθμευσε παράνομα σε κεντρικό δρόμο και προκάλεσε πρόβλημα στην κυκλοφορία λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μητροπόλεως, όπου, παρά την ύπαρξη κολωνακίων που έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπεται η στάθμευση, ο οδηγός του οχήματος με αλβανικές πινακίδες άφησε το ΙΧ του στο οδόστρωμα, έχοντας μάλιστα ενεργοποιήσει τα αλάρμ.

Η παράνομη στάθμευση είχε ως αποτέλεσμα να «κολλήσει» λεωφορείο που κινούνταν στο σημείο εκείνη την ώρα, προκαλώντας προσωρινό μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει την ταλαιπωρία που προκλήθηκε, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά του οδηγού.

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ψωμί: Νέα επιστημονική έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του σιταριού

23:22LIFESTYLE

Ζέιν Μάλικ: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ - Τι συνέβη

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

23:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εργατική Πρωτομαγιά 2026: Το Doodle της Google αφιερωμένο στους αγώνες των εργαζομένων

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη για Καισαριανή: Έχει στόχο να μπει στο Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας καλέσουν

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Καρυστιανού: Είμαστε ενωμένοι, προσπαθούν να μας διχάσουν

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σύλληψη 29χρονου για όπλα, ναρκωτικά και κροτίδες

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί μετά τις 20:00 τρεις σταθμοί του Μετρό, λόγω απεργίας της ΓΣΕΕ

22:05LIFESTYLE

Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η πρόταση για χορό σχηματίστηκε ανάποδα αλλά κατέληξε σε «ναι» - Η γκάφα που έγινε viral

21:46WHAT THE FACT

Αρχαιολόγος αποκαλύπτει γιατί ο θησαυρός του ηγέτη της Εκκλησίας της Αγγλίας κατέληξε σε ποτάμι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής την Πρωτομαγιά - Στα 55 χιλιοστά στην Εύβοια

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτική έρευνα CNN: Ζημιές σε τουλάχιστον 16 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

22:05LIFESTYLE

Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ