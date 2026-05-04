Κύπρος: Δορυφόροι Starlink σχημάτισαν «φωτεινή αλυσίδα» στον ουρανό

Snapshot Στον ουρανό της Κύπρου παρατηρήθηκε φωτεινή αλυσίδα από δορυφόρους Starlink της SpaceX.

Οι δορυφόροι κινούνταν σε σχηματισμό «τρένου» πριν μετακινηθούν στις τελικές τροχιές τους.

Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως λίγο μετά τη δύση του ηλίου ή πριν την ανατολή, όταν οι δορυφόροι φωτίζονται από τον ήλιο.

Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε έκπληξη στους πολίτες και συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Υπήρξαν και θεωρίες συνωμοσίας που απέδωσαν το θέαμα σε εξωγήινους.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα παρατηρήθηκε στον ουρανό της Κύπρου, όταν δορυφόροι του συστήματος Starlink εμφανίστηκαν σε σχηματισμό, προκαλώντας έκπληξη στους πολίτες

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν πολίτες της Κύπρου που το βράδυ της Κυριακής.

Κάτοικοι του νησιού, παρατήρησαν μία φωτεινή αλυσίδα στον βραδινό ουρανό η οποία παρέμεινε ορατή για λίγα λεπτά προτού χαθεί στον ορίζοντα. Τα φωτεινά σημεία που εμφανίστηκαν να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο, σχημάτισαν αυτό που διεθνώς αποκαλείται «τρένο» δορυφόρων.

Πρόκειται για δορυφόρους του συστήματος Starlink, της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Γιατί μοιάζουν με φωτεινή αλυσίδα

Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως μετά από εκτοξεύσεις νέων δορυφόρων, όταν αυτοί κινούνται αρχικά σε κοντινή μεταξύ τους διάταξη, μέχρι να μετακινηθούν στις τελικές τροχιές τους. Σε αυτή τη φάση, όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι κατάλληλες, γίνονται ορατοί από το έδαφος σαν σειρά από φωτεινά σημεία που διασχίζουν τον ουρανό.

Η καλύτερη στιγμή για να παρατηρηθούν είναι συνήθως λίγο μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή, όταν οι δορυφόροι φωτίζονται ακόμη από τον ήλιο, ενώ στο έδαφος έχει ήδη σκοτεινιάσει. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, και φυσικά αρκετό για να γεμίσουν τα κοινωνικά δίκτυα με ερωτήματα. Δεν έλλειψαν βέβαια και οι δημιουργοί θεωριών συνωμοσίας που πείστηκαν ότι επρόκειτο για εξωγήινους.

