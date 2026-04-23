Κτηνότροφοι στην Κύπρο παρέδωσαν το παιδί τους στον υπουργό Δικαιοσύνης για να το... μεγαλώσει

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες κτηνοτρόφοι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις καθολικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδη πυρετού.

Τα αίματα άναψαν όταν στο σημείο έσπευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να ανοίξουν για λόγους ασφαλείας τη λωρίδα του δρόμου που είχαν κλείσει. Οι κτηνοτρόφοι αντ’ αυτού απέκλεισαν εντελώς το πάνω μέρος του κόμβου αλλά και το λιμάνι της Λάρνακας.

Όπως αναφέρει το philenews.gr, εν μέσω του χαμού και της έντασης που επικρατούσε μία οικογένεια κτηνοτρόφων πλησίασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή και σε μία συμβολική κίνηση θέλησε να του παραδώσει το ανήλικο τέκνο τους για να το μεγαλώσει. Ο ανήλικος ήταν εμφανώς φοβισμένος με τα όσα εξελίσσονταν γύρω του και μη μπορώντας να τα διαχειριστεί ξέσπασε σε κλάματα.

