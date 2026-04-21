Μακρόν: Στην Κύπρο, μία ημέρα πριν φθάσει στην Ελλάδα - Γιατί είναι ιστορική επίσκεψη

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία, μία ημέρα πριν μεταβεί στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου προέδρου από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο στο πεδίο αποτυπώνεται από την παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεγαλόνησο για την ασφάλεια της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου αμέσως μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Ακρωτήρι.

Πραγματοποιείται, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, μετά την υπογραφή στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2025, της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και του Σχεδίου Δράσης 2026–2030, που θέτει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας σε πολλαπλούς τομείς.

Ενδεικτικό της δυναμικής των σχέσεων είναι ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Μακρόν στην Κύπρο μέσα σε διάστημα μόλις 45 ημερών, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική εγγύτητα και τη σύγκλιση θέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν η υλοποίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ατζέντα και τον ρόλο της Κύπρου στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών και επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι η Κύπρος και η Γαλλία πορεύονται ως στρατηγικοί εταίροι με κοινό προσανατολισμό, κοινές αρχές και κοινή βούληση για ουσιαστική συνεργασία, προς όφελος της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει.

«Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά και την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι, της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και του Σχεδίου Δράσης 2026 έως 2030 που έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», αναφέρεται στη δήλωση του Εκπροσώπου. «Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Κύπρο μέσα σε μόλις 45 ημέρες, στοιχείο που αποτυπώνει έμπρακτα τη στρατηγική εγγύτητα, τη σύγκλιση αντιλήψεων και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των χωρών μας», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα προεδρεύσουν διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. «Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας και της συνεργασίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τη Γαλλία να παραμένει σταθερά και διαχρονικά υπέρ των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημειώνει ο κ. Λετυμπιώτης.

Κεντρικός άξονας των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραμένει η συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αξιόπιστους εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η συνεργασία αυτή εδράζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και στρατηγική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, ενώ η πρόσφατη έμπρακτη στήριξη της Γαλλίας επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στην ασφάλεια της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει, η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμική και πρακτική ενίσχυση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42.7, ως ουσιαστικού πυλώνα της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, αναφέρει, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ακολούθως, θα επισκεφθούν το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, «σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, που αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς».

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλλίας, λέει το Ελιζέ

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και την στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομεις της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron

Ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας και νέες συνεργασίες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές τοποθετήσεις: συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλεια

Διαβάστε επίσης