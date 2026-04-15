Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

Η Naval Group φέρεται νακατέθεσε την επίσημη πρότασή της για τα υποβρύχια Blacksword Barracuda, στοχεύοντας στην αντικατάσταση των παλαιών ελληνικών υποβρυχίων Type 209 που μετρούν ήδη μισό αιώνα ζωής. Σύμφωνα με τον David Pinot, Διευθυντή της εταιρείας στην Ελλάδα, η σχεδίαση που προέρχεται από την οικογένεια Barracuda ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις της Αθήνας. Το Blacksword Barracuda αποτελεί τη συμβατική έκδοση του πυρηνοκίνητου Suffren, προσφέροντας stealth ικανότητα και ισχύ πυρός.

Τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου αντί για AIP

Αυτό που σύμφωνα με τους Γάλλους κάνει ξεχωριστή την προτασή τους, είναι τεχνολογία των μπαταριών ιόντων λιθίου (Li-ion), η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα AIP. Σε αντίθεση με τα AIP που απαιτούν περιοδικό ανεφοδιασμό σε λιμάνι, τα υποβρύχια με μπαταρίες λιθίου μπορούν να επαναφορτίζονται εν πλω. Αυτό μεταφράζεται σε αυτονομία 70 ημερών στη θάλασσα και δυνατότητα παραμονής σε κατάδυση για 10 έως 15 ημέρες χωρίς ανάγκη ανάδυσης. Με μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβων και εμβέλεια 15.000 ναυτικών μιλίων, το σκάφος είναι σχεδιασμένο για αποστολές μεγάλης διάρκειας, ενώ διαθέτει έξι τορπιλοσωλήνες 533mm για τη μεταφορά έως και 30 όπλων, όπως οι πύραυλοι cruise MdCN και οι Exocet SM40.

Ελληνική βιομηχανική συμμετοχή και ναυπήγηση

Σύμφωνα με την Naval Group, η εταιρεία επενδύει στη συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε με τις φρεγάτες FDI HN, έχοντας ήδη υπογράψει 120 συμβάσεις με πάνω από 70 ελληνικές εταιρείες. Για το πρόγραμμα των υποβρυχίων, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την τελική συναρμολόγηση και με τη METLEN για την κατασκευή τμημάτων του κύτους. Η γαλλική πρόταση παραμένει ευέλικτη: τα υποβρύχια μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αν το συμβόλαιο υπογραφεί το 2028, το πρώτο Blacksword Barracuda θα μπορούσε να παραδοθεί το 2035.

Ανταγωνισμός και στρατηγική συνεργασία

Την ίδια ώρα, η Γαλλία προετοιμάζεται για έντονο ανταγωνισμό από τη γερμανική TKMS, τη σουηδική Saab και άλλους «παίκτες» της διεθνούς αγοράς. Η Naval Group δηλώνει έτοιμη για συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να ξεπεράσει σε κλίμακα ακόμα και την τρέχουσα συμφωνία για τις φρεγάτες FDI.

