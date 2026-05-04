Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, κατόπιν απόφασης του Βλαντίμιρ Πούτιν, εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου, με αφορμή τον εορτασμό της Νίκης, το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το RIA Novosti, η Μόσχα εκφράζει την προσδοκία ότι και η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο έκανε αναφορά σε απειλές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ενδεχόμενο πλήγμα στη Μόσχα την 9η Μαΐου.

Το υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εορτασμών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση με μαζικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο του Κιέβου.