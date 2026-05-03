Welt: Γερμανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας βλέπει «στρατηγική έκπληξη» στη σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ

«Ανέτοιμη» η Γερμανία για σύγκρουση «ακόμα και αύριο», σύμφωνα με τον Κάρλο Μασάλα, ο οποίος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χιλιάδες κτίρια στο Κιέβο παραμένουν στο σκοτάδι εν μέσω πολικού ψύχους λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές ενέργειας. 

  • Ο Κάρλο Μασάλα προειδοποιεί για πιθανή στρατηγική έκπληξη σε σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ η οποία μπορεί να συμβεί νωρί από το 2029.
  • Η Γερμανία δεν είναι έτοιμη για άμεση σύγκρουση, καθώς η Bundeswehr στερείται επαρκή όπλα drones και σύγχρονη τεχνολογία.
  • Οι αποφάσεις του Υπουργείου Άμυνας δεν προωθούν αρκετά γρήγορη αύξηση της ετοιμότητας των στρατευμάτων για άμεση δράση.
  • Οι τρέχουσες αγορές εξοπλισμών εστιάζουν στο μέλλον μετά το 2029 και δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την ανάγκη άμεσης ετοιμότητας.
Μία εντελώς διαφορετική εκδοχή μιας όχι πιθανής, αλλά αναμενόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, δίνει ο Γερμανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, Κάρλο Μασάλα, κάνοντας λόγο για μία «στρατηγική έκπληξη».

Ο Μασάλα, ο οποίος μέσω του Ινστιτούτου Metis για τη Στρατηγική και την Προοπτική, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας, σε συνέντευξή του στη Welt, δίνει ένα ανησυχητικό χρονοδιάγραμμα για τη σύγκρουση, για την οποία η Γερμανία ετοιμάζεται να συμβεί από το 2029 και έπειτα.

«Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Αν βάλει κανείς τον εαυτό του στη θέση του Πούτιν ή των στρατηγών του, τότε θα ήταν λογικό να επιτεθεί στρατιωτικά όταν τα κράτη του ΝΑΤΟ δεν το περιμένουν. Και αυτό δεν θα ήταν το 2029 ή το 2030 – δηλαδή η χρονική περίοδος στην οποία επικεντρώνεται τώρα το ΝΑΤΟ. Η προσδοκία θα ήταν μάλλον: θα συμβεί νωρίτερα. Η στρατηγική έκπληξη είναι τελικά μία από τις κεντρικές αρχές των στρατιωτικών επιχειρήσεων» σημειώνει ο Μασάλα.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία, σύμφωνα με τον Μασάλα, δεν είναι καθόλου έτοιμη για ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή να είναι έτοιμη για δράση ακόμα και αύριο.

Η Bundeswehr στερείται όπλων, drones και σύγχρονης τεχνολογίας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αγοραστεί, αλλά δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή.

«Από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας δεν λαμβάνονται σε επαρκή βαθμό αποφάσεις που στοχεύουν σε μια πολύ γρήγορη αύξηση της ετοιμότητας των στρατευμάτων. Πολλά από αυτά που αγοράζονται τώρα με δανεισμό στοχεύουν στα έτη από το 2029 και μετά. Το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε αύριο πιο έτοιμοι για αποστολή από ό,τι σήμερα, δεν απαντάται ακόμη με την απαραίτητη συνέπεια».

* Ο Κάρλο Μασάλα είναι στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και συγγραφέας - Διδάσκει διεθνή πολιτική στο Πανεπιστήμιο των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μόναχο.

