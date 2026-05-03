Πρόβλεψη: Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στην Ευρώπη θα αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι στην Αμερική

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αξιοσημείωτες αλλαγές αναμένεται να υποστεί ο παγκόσμιος χάρτης των υπερπλούσιων τα επόμενα χρόνια με την Ευρώπη να αυξάνει ταχύτερα τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων από την Αμερική. Αυτό αναφέρεται στην ανάλυση της αγοράς πλούτου, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Knight Frank και μελετήθηκε από το Euronews.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, μέχρι το 2031, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο θα αυξηθεί σε 3915 άτομα. Παράλληλα, στην Ευρώπη ο αριθμός τους θα αυξηθεί από 780 σε 994, που σημαίνει αύξηση περίπου 27%. Η Βόρεια Αμερική αναμένεται επίσης να αυξηθεί, από 995 σε 1.089 άτομα, αλλά το μερίδιό της στην παγκόσμια κατανομή του πλούτου θα μειωθεί.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών, υπάρχει ανακατανομή των κέντρων συσσώρευσης κεφαλαίου. Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αισθητή σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη σκανδιναβική περιοχή και την Πολωνία, όπου προβλέπεται ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στον αριθμό των υπερπλούσιων.

Ταυτόχρονα, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού διατηρεί την ηγετική της θέση στον συνολικό αριθμό των δισεκατομμυριούχων, ελέγχοντας περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου δείκτη. Οι ειδικοί αποδίδουν τις αλλαγές στην ανάπτυξη της κινητικότητας των κεφαλαίων και στον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι πλούσιες οικογένειες διανέμουν όλο και περισσότερο περιουσιακά στοιχεία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου, επιδιώκοντας να μειώσουν τους κινδύνους και να εξασφαλίσουν τη νομική και οικονομική σταθερότητα των επενδύσεών τους.

