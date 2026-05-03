Εκπαιδευτική επανάσταση: 13 δημόσια σχολεία ανοίγουν την πόρτα στο International Baccalaureate

Στην τελική ευθεία η πιστοποίηση για 13 σχολεία – Ποια Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια διεκδικούν το πρόγραμμα για το 2026-27

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την ιστορική ένταξη 13 δημόσιων σχολείων στο παγκόσμιο δίκτυο του International Baccalaureate (IB). Σύμφωνα με στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσα στον Μάιο θα υπάρξει η πρώτη ανατροφοδότηση για την πορεία των αιτήσεων, ενώ η οριστική πιστοποίηση αναμένεται στις αρχές Ιουνίου, έπειτα από ενδελεχείς επιτόπιους και ψηφιακούς ελέγχους.

Αναλυτικότερα, τα 13 υποψήφια σχολεία είναι τα εξής:

ΑΤΤΙΚΗ

1. Μουσικό Σχολείο Αθήνας

2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

3. Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

4. Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

5. Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

6. Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

7. Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

8. Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9. 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

10. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11. Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

12. Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13. Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξωστρέφεια χωρίς αλλαγές στην πρόσβαση στα ΑΕΙ

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας παιδείας που ενισχύει τις επιλογές των μαθητών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η εισαγωγή στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια παραμένει αποκλειστικό προνόμιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς το IB λειτουργεί ως παράλληλο μονοπάτι για όσους στοχεύουν κυρίως σε ακαδημαϊκή πορεία στο εξωτερικό.

Τα οφέλη και η νέα κουλτούρα

Η πρόεδρος της Ένωσης Σχολείων IB Ελλάδας, Ζωή Γείτονα, υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του προγράμματος. Οι μαθητές θα αναπτύξουν κριτική σκέψη και διαθεματική αντίληψη, αποκτώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα επιμόρφωσης, δημιουργώντας ένα κλίμα υγιούς ανταγωνισμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών που θα αναβαθμίσει συνολικά το επίπεδο του δημόσιου σχολείου.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το IB αποτελεί την ιδανική «γέφυρα» για πανεπιστήμια του εξωτερικού, με το κόστος σπουδών σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να είναι πλέον συγκρίσιμο με αυτό της φοίτησης σε άλλη ελληνική πόλη.

