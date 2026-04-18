Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς

Newsbomb

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα μαθήματα στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Στα Γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν στις 27 Μαΐου 2026 και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου 2026.
  • Στα Λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου 2026, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να πραγματοποιούνται από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2026.
  • Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων για Α’ και Β’ Λυκείου θα εκδοθούν έως τις 19 Ιουνίου 2026, ενώ των απολυτηρίων της Γ’ Λυκείου έως τις 27 Μαΐου 2026.
  • Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Λυκείων έχει διαμορφωθεί ώστε να προηγηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν τις Πανελλήνιες του 2026.
Snapshot powered by AI

Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν για τις διακοπές του Πάσχα προκειμένου να ευχαριστηθούν μαθητές και γονείς μερικές στιγμές χαλάρωσης, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει να «ξεθολώνει το τοπίο» σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα τόσο των εξετάσεων όσο για τη διαδικασία των Πανελληνίων.

Λήξη μαθημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά της χώρας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεδομένης της επανέναρξης των μαθημάτων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, δίνεται στους νεαρούς μαθητές διάστημα σχεδόν 3 μηνών για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξατομικεύεται σε αναλογία τόσο με το χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, όσο και με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Γυμνάσια

Σύμφωνα με δημοσίευση του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου.

Λύκεια

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα των Λυκείων ώστε να διεξαχθούν ομαλά, πρώτα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και έπειτα οι Πανελλήνιες για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2025-2026 των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 15η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή.

Αμέσως μετά θα λάβουν χώρα οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου και οι απολυτήριες εξετάσεις για αυτούς της Γ’ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη

23:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Αναλυτικός οδηγός για τους μαθητές

23:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το απίστευτο λάθος που κάνουμε όλοι με τα Κρι-Κρι της Κρήτης

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές - Τι ισχύει για τα ανδρομικά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

23:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

23:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχρός πόλεμος» στο Παλάτι: Το μπλόκο της Κέιτ Μίντλετον στην πριγκίπισσα Βεατρίκη – Τα πάρτι, οι playboy και οι σκιές του Έπσταϊν

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός που ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κέντρο - Βίντεο

22:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω πτώσης δέντρου στη Βέροια

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Ζωντανά... για την παραμονή τα «Λιοντάρια»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέφανος Γκίκας «Μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα ακτοπλοϊκά »

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής

22:28ΕΥ ΖΗΝ

Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

22:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων - Σκληρές εικόνες

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

23:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό» - Είχε ειλεό - Επιτυχής η επέμβαση

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος σε ξενοδοχείο

18:36ΥΓΕΙΑ

Αποφρακτικός ειλεός: Πώς προκαλείται, τα συμπτώματα και η θεραπεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ