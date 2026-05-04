Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

τρεις νεαροί επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 57χρονο πορτιέρη έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Ηράκλειο μετά από άρνηση εισόδου

  • Οι δράστες προσπάθησαν να τραυματίσουν ξανά τον πορτιέρη με το αυτοκίνητό τους, αλλά έχασαν τον έλεγχο και έπεσαν σε σταθμευμένο όχημα.
  • Δύο από τους δράστες, ηλικίας 23 και 18 ετών, συνελήφθησαν, ενώ ο ανήλικος φίλος τους παραδόθηκε αργότερα.
  • Ο τραυματισμένος πορτιέρης επιβεβαίωσε ότι η επίθεση σχετίζεται με προηγούμενη ένταση με την ίδια παρέα.
  • Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες.
Σοκαριστικά στιγμιότυπα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από νυχτερινό κατάστημα στο Ηράκλειο, όταν τρεις νεαροί ντυμένοι στα μαύρα εμφανίστηκαν οπλισμένοι με πιστόλια κρότου και μαχαίρι, στοχοποιώντας 57χρονο πορτιέρη που λίγο νωρίτερα τους είχε αρνηθεί την είσοδο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του KΡΗΤΗ TV, καταγράφονται καρέ καρέ οι στιγμές έντασης, με απειλές και γρήγορη κλιμάκωση της βίας. Οι δράστες ακινητοποιούν τον άνδρα και τον τραυματίζουν με μαχαίρι στον μηρό, πριν τραπούν σε φυγή.



Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και κινούνται ανάποδα στον δρόμο, ενώ το θύμα, αιμόφυρτο, επιχειρεί να τους ακολουθήσει. Τότε οι νεαροί προσπαθούν να τον εμβολίσουν, με τον 57χρονο να αποφεύγει την τελευταία στιγμή το όχημα. Το αυτοκίνητο των δραστών χάνει τον έλεγχο και προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα. Σύμφωνα με τις Αρχές, οδηγός φέρεται να ήταν ο ανήλικος της ομάδας.

Πίσω από την επίθεση βρίσκονται δύο αδέλφια, 23 και 18 ετών από χωριό της Μεσσαράς, καθώς και ένας ανήλικος φίλος τους. Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν, ενώ ο ανήλικος αρχικά διέφυγε αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε.

Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται ο τραυματισμένος πορτιέρης να επιστρέφει στο κατάστημα, εμφανώς ταραγμένος αλλά όρθιος. Ο ίδιος περιγράφει ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αναφέροντας προηγούμενο περιστατικό έντασης με την ίδια παρέα.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στις δικαστικές Αρχές του Ηράκλειο και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, με τις απολογίες τους να έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

