Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

Ποια κόμματα καταγράφουν απώλειες και ποια κέρδη 

Το τοπίο που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ACTION 24, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου και παρουσιάστηκε απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, καταγράφοντας ποσοστό 31,2%.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται, φτάνοντας το 14,4%, επιβεβαιώνοντας τάση ανόδου.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8,2%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,7% και η Ελληνική Λύση 7,7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τα τρία πολιτικά εγχειρήματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

Το πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού διατηρεί σταθερή δυναμική, με συνολική θετική προδιάθεση (πολύ και αρκετά πιθανό) στο 21,1%.

Παρά τη μικρή κάμψη στο «πολύ πιθανό», η συνολική εικόνα παραμένει ισχυρή, ενώ αυξάνεται ελαφρώς και το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Αντίθετα, το εγχείρημα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τριών.

Η θετική στάση των ερωτηθέντων ενισχύεται αισθητά, αγγίζοντας το 19,1%, με σημαντική αύξηση στην κατηγορία «αρκετά πιθανό». Παράλληλα, μειώνεται η απόλυτη άρνηση, στοιχείο που δείχνει διεύρυνση της επιρροής του.

Στον αντίποδα, ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να συναντά έντονη δυσπιστία. Η θετική απήχηση περιορίζεται στο 9,1%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα το στήριζαν φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας το 76%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%, ακολουθεί ο «κανένας» στο 23,4% και στην τρίτη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9%.

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις για το ενδεχόμενο εκλογών. Το 28,4% απαντούν «τώρα, άμεσα», το 39,3% την άνοιξη του 2027 και 24,6% το φθινόπωρο.

Όσον αφορά τα προβλήματα, οι πολίτες ιεραρχούν ως σημαντικότερο την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη και έπεται η διαφθορά.

Επίσης, δηλώνουν με ποσοσστό 92,2% ανήσυχοι για ένα κύμα ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Σε ερώτηση για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, 27% λένε ότι είναι πίσω από τις ανάγκες και 35,8% απαντούν ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία.

Εντυπωσιακό είναι το εύρημα της δημοσκόπησης για την αμυντική και εξωτερική πολιτική. Σε ποσοστό 44,7% την αντιμωετωπίζουν θετικά.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 1.005 νοικοκυριών πανελλαδικά, με συνδυασμό τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων, στο διάστημα 27 έως 30 Απριλίου 2026. Το περιθώριο σφάλματος διαμορφώνεται στο ±3% με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

