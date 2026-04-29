Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι

Πολίτες στο Σύνταγμα με φόντο τη Βουλή των Ελλήνων

Την εικόνα του πολιτικοινωνικού γίγνεσθαι στη χώρα μας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 1300 ατόμων το διάαστημα 21-27 Απριλίου.

Τα νέα κυβερνητικά μέτρα, οι αναφορές Κοβέσι και η επίσκεψη Μακρόν τέθηκαν στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα για τους Έλληνες είναι:

-Ακρίβεια

-Γενική εικόνα οικονομίας

-Κρίση θεσμών

-Διαφθορά

-Ανασφάλεια/Ανεπάρκεια κυβέρνησης

Δημοτικότητες Πολιτικών αρχηγών:

- Ζωή Κωνσταντοπούλου 35%

-Δημήτρης Κουτσούμπας 33%

-Κυριάκος Μητσοτάκης 30%

-Σωκράτης Φάμελλος 29%

-Γαβριήλ Σακελλαρίδης 27%

-Νίκος Ανδρουλάκης 26%

-Κυριάκος Βελόπουλος 24%

-Αφροδίτη Λατινοπούλου 22%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτακης 26%

Αλέξης Τσίπρας με 7%

Πρόθεση ψήφου

21,5% ΝΔ

11,3% ΠΑΣΟΚ

7,8% Πλεύση Ελευθερίας

7,7% Ελληνική Λύση

6,3% ΚΚΕ

4% ΣΥΡΙΖΑ

Αναποφάσιστοι 10,7%

Δεν θα ψηφίσουν 6,7%

Σε ερώτημα για το αν οι ψηφοφόροι προτιμούν αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασιών τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

44 Αυτοδύναμη

53 Συνεργασιών

Τι απάντησαν για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στη δηοσκόπηση της Metron Analysis τέθηκαν και ερωτήματα για τα κατά τα φαινόμενα επερχόμενα κόμμα των Τσίπρα και Καρυστιανού.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Τσίπρα: 60% απίθανο, πολύ πιθανό 11%

Για κόμμα Καρυστιανού 48% απιθανο, πολύ πιθανο 10%, αρκετα πιθανό 17%

