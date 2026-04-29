Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

Το θέμα που προέκυψε με το άρθρο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την επίθεσή τους στο επιτελικό κράτος, κάτι που αναδεικνύει εν μέρει και μία γενικότερη γκρίνια που υπάρχει μεταξύ μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, θορύβησε το Μέγαρο Μαξίμου που τελικά αποφάσισε να σηκώσει το γάντι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να απαντήσει, σε χαμηλούς πάντως τόνους.

Το προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο ήταν μία καλή ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό να υπερασπιστεί το επιτελικό κράτος και να τονίσει πως «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μία ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα, μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Στο Μαξίμου επιθυμούν να κλείσει αυτό το θέμα και δεν μπαίνουν καν στη συζήτηση για το αν αυτή η κίνηση των 5 βουλευτών κρύβει κάτι από πίσω ή αν πρόκειται να αποτελέσει εφαλτήριο και για νέες επιθέσεις. Θεωρούν επίσης βέβαιο πως όλο αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει δημοσκοπικά την πορεία του κόμματος, η οποία μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα δείχνει να σταθεροποιείται. Είναι χαρακτηριστικό πως η κυβέρνηση είχε κερδίσει πόντους στην αρχή του πολέμου στο Ιράν με τη διαχείριση που έκανε και την αποστολή των φρεγατών και των αεροσκαφών στην Κύπρο, συνέχισε την ανοδική πορεία με τη λήψη των νέων μέτρων ενίσχυσης της κοινωνίας, με την επαναφορά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο προσκήνιο και τη νέα παρέμβαση Κοβέσι επήλθε μια πτώση, ενώ φαίνεται πως η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα ανέβασε πάλι τις μετοχές της.

Σε δημοσκόπηση, λοιπόν, που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα, η ΝΔ ξεπερνά το 28,5% με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 15%. Κάπου εκεί, λίγο υψηλότερα, στο 30% βρίσκουν τη ΝΔ και οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο για το Μέγαρο Μαξίμου. Με αυτά τα δεδομένα, στην κυβέρνηση υποστηρίζουν πως συνεχίζει να υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση στα δημοσκοπικά ευρήματα και στις αντιδράσεις του κόσμου που εξαρτάται από την εκάστοτε συγκυρία.

Όπως λένε χαρακτηριστικά, όταν υπάρχει καλή εικόνα και θετικές ειδήσεις υπάρχει και θετική αντίδραση κάτι που σημαίνει πως όλα ακόμα είναι ρευστά. Τονίζουν μάλιστα πως η κοινωνία ακόμα δεν είναι σε φάση εκλογών κάτι που ενδέχεται να επηρεάζει και τις απαντήσεις που δίνονται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που καταγράφεται πάντως, και προβληματίζει την κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που γύρισαν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία το 2023 έχει σκληρύνει τη στάση του και φαίνεται πως είναι δύσκολο να επιστρέψουν.

Στην κυβέρνηση βλέπουν επίσης μία μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση την οποία εκτιμούν πως θα χτυπήσει ανοιχτά ο Αλέξης Τσίπρας μόλις ανακοινώσει το κόμμα του με ό,τι αυτό θα σημαίνει για τον χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα και επειδή πολλά ακούγονται για εκλογές ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, συνεργάτες του Πρωθυπουργού απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο καθώς δεν βγαίνουν και οι ημερομηνίες, κανείς όμως πλέον δεν αποκλείει το φθινόπωρο η χώρα να οδηγηθεί στις κάλπες αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρει ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Αυτό το σενάριο μάλιστα, σε αυτή τη φάση, έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες καθώς η χώρα δεν μπορεί να παραμείνει για τόση μακρά περίοδο σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και τοξικότητας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης