Σκέρτσος στη γαλάζια κριτική: Το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει σε φέουδα - Ο εχθρός δεν είναι μέσα

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος (Κ) και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος (Δ) συμμετέχουν σε συζήτηση στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, που διεξάγεται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026. Το προσυνέδριο, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», διεξάγεται στο Ναύπλιο με τη συμμετοχή υπουργών βουλευτών από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης και της ΟΝΝΕΔ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Το μοντέλο του επιτελικού κράτους υπεραμύνθηκε στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, απαντώντας εμμέσως στις εσωκομματικές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ως εργαλείο ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής διακυβέρνησης, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις απομακρυσμένες περιοχές.

«Αυτό που κάνει διαφορετικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς είναι η συνέπεια. Είναι το σύνθημα που υπηρετεί από την αρχή της θητείας του, που ακούει στο όνομα: το είπαμε, το κάναμε» είπε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας ότι το επιτελικό κράτος υπηρετεί αυτό.

Τι είναι το επιτελικό κράτος; «Είναι ο θεματοφύλακας, η προσπάθεια που κάνουμε, η μεθοδολογία για να είμαστε συνεπείς. Να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας» απάντησε ο υπουργός Επικρατείας.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ότι χάρη στο επιτελικό κράτος υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο υπό τον πρωθυπουργό, που υπηρετεί ο Θανάσης Κοντογιώργης, το οποίο έχει σαν σκοπό να συντάξει, να συνδιαμορφώσει μαζί με τους βουλευτές μας σε κάθε περιφέρεια, μαζί με τους αυτοδιοικητικούς, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς, 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, με στόχο να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε κάθε Έλληνα.

Όπως προσδιόρισε με ακρίβεια, επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος, που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Αναφερθείς στις εσωκοματικές αιχμές, ο κ. Σκέρτσος είπε πως αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, δεν «είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι, είναι τα προβλήματα» και απηύθυνε μήνυμα ενότητας για το επόμενο διάστημα.

Έσπευσε να τονίσει επιπλέον ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω, είναι τα προβλήματα.

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της επιστολής των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του επιτελικού κράτους, αλλά και των ευρύτερων εσωκομματικών σχετικών επισημάνσεων από βουλευτές της ΝΔ.

