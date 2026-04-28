Σκέρτσος στη γαλάζια κριτική: Το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει σε φέουδα - Ο εχθρός δεν είναι μέσα

Στις αιχμές που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα κατά του επιτελικού κράτους απάντησε ο Άκης Σκέρτσος 

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος (Κ) και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος (Δ) συμμετέχουν σε συζήτηση στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, που διεξάγεται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026. Το προσυνέδριο, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», διεξάγεται στο Ναύπλιο με τη συμμετοχή υπουργών βουλευτών από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης και της ΟΝΝΕΔ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Το μοντέλο του επιτελικού κράτους υπεραμύνθηκε στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, απαντώντας εμμέσως στις εσωκομματικές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους ως εργαλείο ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής διακυβέρνησης, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις απομακρυσμένες περιοχές.

«Αυτό που κάνει διαφορετικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς είναι η συνέπεια. Είναι το σύνθημα που υπηρετεί από την αρχή της θητείας του, που ακούει στο όνομα: το είπαμε, το κάναμε» είπε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας ότι το επιτελικό κράτος υπηρετεί αυτό.

Τι είναι το επιτελικό κράτος; «Είναι ο θεματοφύλακας, η προσπάθεια που κάνουμε, η μεθοδολογία για να είμαστε συνεπείς. Να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας» απάντησε ο υπουργός Επικρατείας.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ότι χάρη στο επιτελικό κράτος υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο υπό τον πρωθυπουργό, που υπηρετεί ο Θανάσης Κοντογιώργης, το οποίο έχει σαν σκοπό να συντάξει, να συνδιαμορφώσει μαζί με τους βουλευτές μας σε κάθε περιφέρεια, μαζί με τους αυτοδιοικητικούς, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς, 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, με στόχο να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε κάθε Έλληνα.

Όπως προσδιόρισε με ακρίβεια, επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος, που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Αναφερθείς στις εσωκοματικές αιχμές, ο κ. Σκέρτσος είπε πως αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, δεν «είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι, είναι τα προβλήματα» και απηύθυνε μήνυμα ενότητας για το επόμενο διάστημα.

Έσπευσε να τονίσει επιπλέον ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω, είναι τα προβλήματα.

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της επιστολής των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του επιτελικού κράτους, αλλά και των ευρύτερων εσωκομματικών σχετικών επισημάνσεων από βουλευτές της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτό είναι το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του ο 89χρονος πιστολέρο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε πλοίο στον Περσικό - Σφίγγει ο ναυτικός αποκλεισμός

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Αμφιλοχία - Στο νοσοκομείο 41χρονη

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γερμανός καγκελάριος δεν ξέρει τι λέει για το Ιράν

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο Τιτάν: Ως «λάσπη» μέσα σε «κουτιά παπουτσιών» επιστράφηκαν οι σοροί πατέρα και γιου

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, τρένα – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (28/4): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 45.000.000 ευρώ

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: ΔΕΗ, ΕΦΚΑ και διαχείριση πανδημίας χειροπιαστά παραδείγματα εκσυγχρονισμού του κράτους

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας για τον 89χρονο: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, χρήζει βοήθειας»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα Ιμαλάια στερεύουν; Σε χαμηλό 20ετίας τα επίπεδα χιονιού - Φόβοι για κρίση νερού για 2 δισ. ανθρώπους

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο η 12αδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια - Ποιον έκοψε ο Αταμάν

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος στη γαλάζια κριτική: Το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει σε φέουδα - Ο εχθρός δεν είναι μέσα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «διαβολικό ζευγάρι» που «έστησε» το δίκτυο των Συνοδών Πολυτελείας στην Ιταλία - Τι υποστηρίζει

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σκύλου σε αγοράκι στα Χανιά: Σταθεροποιήθηκε ο 4χρονος μετά το χειρουργείο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN», Θεμιστοκλής Βαλασσάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

21:23LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Βάσια Παναγοπούλου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο: «Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ' ωφελεία των Ελλήνων πολιτών»

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «διαβολικό ζευγάρι» που «έστησε» το δίκτυο των Συνοδών Πολυτελείας στην Ιταλία - Τι υποστηρίζει

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Αισθητή και στην Αττική

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 59χρονου – Προσήγαγαν τον ξάδελφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ