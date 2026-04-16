Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Υπαρξιακού χαρακτήρα για το πολιτικό σύστημα ο αγώνας του

Στην περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τα δημοσιεύματα που τον στοχοποίησαν κατά το παρελθόν στέκεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε εκτενή του ανάρτηση στα social media.

Αναφέρει σε αυτό το πλαίσιο πως ο αγώνας του κ. Μυλώνάκη, «είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα», και επεξηγεί: «Διότι θα κρίνει το αν θα επιτρέψουμε ο πολιτικός διάλογος να εκπέσει από την πάλη ιδεών και αρχών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων. Ακριβώς σαν αυτή που υπέστη επανειλημμένα ο Γιώργος».

Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει πως η Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 γιατί «αποκαλούσε δολοφόνους, εγκληματίες, κλέφτες, προδότες, εμπρηστές ή λαθρέμπορους τους πολιτικούς της αντιπάλους» και συνεχίζει:

«Δεν αντιμετώπιζε τους αντιπάλους της εν συνόλω ως οιονεί εγκληματική οργάνωση, όπως κάνει σήμερα σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση στην κριτική της προς την κυβέρνηση».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σκέρτσος απευθύνει έκκληση για λιγότερη τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση και στο δημόσιο διάλογο: «Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων μας. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη στον πολιτικό μας λόγο και αντίλογο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για τη ζωή και την οικογένειά του είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πρωτίστως για τον ίδιο. Δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο. Μας αφορά όλους.

Ο αγώνας του Γιώργου είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι θα κρίνει το αν θα επιτρέψουμε ο πολιτικός διάλογος να εκπέσει από την πάλη ιδεών και αρχών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων. Ακριβώς σαν αυτή που υπέστη επανειλημμένα ο Γιώργος.

Αν θα επιτρέψουμε δηλαδή να επικρατήσει ως κανόνας που εκλέγει κυβερνήσεις, αντί του θετικού προγραμματικού λόγου, η ανθρωποφαγία που χαρακτηρίζει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού και της (παρα)δημοσιογραφίας.

Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 διότι αποκαλούσε δολοφόνους, εγκληματίες, κλέφτες, προδότες, εμπρηστές ή λαθρέμπορους τους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν αντιμετώπιζε τους αντιπάλους της εν συνόλω ως οιονεί εγκληματική οργάνωση, όπως κάνει σήμερα σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση στην κριτική της προς την κυβέρνηση.

Οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά όταν οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και τα κατάλληλα στελέχη για την υλοποίησή του. Όχι όταν γίνονται ουρά των άκρων που επιδιώκουν μόνο την ακύρωση και την ισοπέδωση χωρίς κανένα εφαρμόσιμο εναλλακτικό σχέδιο.

Η Νέα Δημοκρατία εξελέγη στη βάση ενός θετικού οράματος και ενός κοστολογημένου προγράμματος για τη χώρα μας. Ενός προγράμματος με το οποίο μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε στην πολιτική του προμετωπίδα αλλά και στον πυρήνα των θέσεών του την τοξικότητα που βλέπει τον αντίπαλο ως εχθρό.

Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων μας. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη στον πολιτικό μας λόγο και αντίλογο.

Όσοι δεν χτίζουμε καριέρες πάνω στην ισοπέδωση των άλλων από χθες προσευχόμαστε για τον Γιώργο. Και εργαζόμαστε ακόμη πιο πεισμωμένοι για να κερδίσει αυτή τη μάχη τόσο ο ίδιος όσο και η Ελλάδα που επιλέγει τη μετριοπάθεια αντί της εχθροπάθειας, τις κοστολογημένες θέσεις αντί του τζάμπα λαϊκισμού, τον πατριωτισμό της ευθύνης αντί για το εμπόριο πατρίδας, πίστης και ελπίδας.

Η πολιτική οφείλει να υπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα τον άνθρωπο επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Δεν μπορεί να υπηρετεί ούτε την απανθρωπιά ούτε την παλιανθρωπιά».

