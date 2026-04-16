Μυλωνάκης: Πλήθος υπουργών και κυβερνητικών στελεχών και σήμερα στον «Ευαγγελισμό»

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» σε σταθερή κατάσταση μετά από ανεύρυσμα.
  • Πλήθος κυβερνητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επισκέπτονται τον κ. Μυλωνάκη στο νοσοκομείο για ενημέρωση και συμπαράσταση.
  • Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε ξανά τον «Ευαγγελισμό» νωρίς το απόγευμα μετά τις παρεμβάσεις του στη Βουλή και παρέμεινε περίπου δέκα λεπτά.
Snapshot powered by AI

Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος χθες, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου υπέστη ανεύρισμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και του έγινε εμβολισμός.

Σύμφωνα με το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν από τη διοίκηση του «Ευαγγελισμού», «ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Από χθες, αρκετά είναι τα κυβερνητικά στελέχη, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέπτονται τον κ. Μυλωνάκη στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και ως ένδειξη συμπαράστασης τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους του που βρίσκονται στο πλευρό του.

Σήμερα, νωρίς το απόγευμα, ο πρωθυπουργός ξαναπήγε στο νοσοκομείο, αμέσως αφού ολοκλήρωσε τις παρεμβάσεις του στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο πρωθυπουργός παρέμεινε στον «Ευαγγελισμό» για περίπου δέκα λεπτά και αναχώρησε αμέσως μετά.

Τον κ. Μυλωνάκη σήμερα στο νοσοκομείο επισκέφθηκαν και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλέυρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Ο Κώστας Σκρέκας

Ο Θάνος Πλεύρης

Η Νίκη Κεραμέως

Ο Κώστας Κατσαφάδος

Ο Σταύρος Καλαφάτης

Ο Κώστας Γκιουλέκας

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη

«Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

Αναφερόμενος στην πορεία της υγείας του υφυπουργού, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση, υπογράμμισε μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενή με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας την ανάγκη χρόνου για την ανάρρωση του οργάνου. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί».

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι η πλήρης κλινική εικόνα και οι ενδεχόμενες συνέπειες θα διαπιστωθούν σε δεύτερο χρόνο, υπογραμμίζοντας πως «αφού ξυπνήσει ο ασθενής μπορούμε να καταλάβουμε τη ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Novibet
