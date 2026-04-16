Γιώργος Μυλωνάκης: Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του
Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μετά από ρήξη ανευρύσματος
Σε ανακοινωθέων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προχώρησε η διοίκηση του «Ευαγγελισμού».
«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ανακοινωθέν.
Να θυμίσουμε πως το πρωί της περασμένης Τετάρτης, ο κύριος Μυλωνάκης κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, λιποθύμησε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό», όπου και του έγινε εμβολισμός για την αντιμετώπιση του ανευρύσματός του.
