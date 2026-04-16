Γιώργος Μυλωνάκης: Στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μυλωνάκης, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως αφού ολοκλήρωσε τις παρεμβάσεις του στη Βουλή.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά το ανεύρισμα που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο. Οι γιατροί εμβόλισαν το ανεύρισμα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κρίνεται σοβαρή.

Ο πρωθυπουργός παρέμεινε στον «Ευαγγελισμό» για περίπου δέκα λεπτά και αναχώρησε αμέσως μετά:

Σε ανακοινωθέων που εξέδωσε η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» νωρίτερα, αναφέρεται: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

