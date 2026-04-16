Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από κακοήθη μανταλάκια»

Η βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε ειλικρινείς ευχές για ταχεία ανάρρωση

Χρύσα Γρίβα

  • Η βουλευτής Λιάνα Κανέλλη εξέφρασε ειλικρινείς ευχές για ταχεία ανάρρωση και τόνισε την ψυχολογική πίεση που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό από στρες.
  • Ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
  • Η αιμορραγία αντιμετωπίστηκε άμεσα με εμβολισμό, αποκλείοντας τον κίνδυνο νέας ρήξης ανευρύσματος.
  • Οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες λόγω πιθανών επιπλοκών μετά την 5η ημέρα από το περιστατικό.
  • Ο εγκέφαλος χρειάζεται τουλάχιστον 10 ημέρες ξεκούραση πριν οι γιατροί προχωρήσουν στο ξύπνημα του ασθενούς.
Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από κακοήθη μανταλάκια, δήλωσε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης για τον Γιώργο Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται εδώ και ένα 24ωρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», αφού υπέστη ρήξη ανευρύσματος κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, 15 Απριλίου.

Η Λιάνα Κανέλλη ευχήθηκε «περαστικά στον άνθρωπο, κουράγιο στην οικογένειά του» και πρόσθεσε πως ναι μεν τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά «είναι σε έναν βαθμό και ελέγξιμα».

«Ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών και ό,τι άλλο, όποιος έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, δυστυχώς, το να πάθει εγκεφαλικό είναι το λιγότερο, με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα. Τελεία. Δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι πάει να πει να πάθεις εγκεφαλικό από "φούσκωμα" προσωπικό, από κακοήθη μανταλάκια», είπε η Λιάνα Κανέλλη.

Ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο θρόμβος που προκάλεσε την αιμορραγία αντιμετωπίστηκε άμεσα με εμβολισμό, αποκλείοντας τον κίνδυνο νέας ρήξης ανευρύσματος. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες λόγω πιθανών επιπλοκών μετά την 5η ημέρα από το περιστατικό. Ο εγκέφαλος χρειάζεται να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν οι γιατροί προχωρήσουν στο ξύπνημα του ασθενούς. Η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης και των συνεπειών θα γίνει μετά το ξύπνημα του ασθενούς, όπως δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση.

