Το συγκινητικό μήνυμα Σκέρτσου στον Μυλωνάκη: «Κράτα γερά Γιώργο, για τα αγόρια και τη μαμά τους»

Κρίσιμες είναι οι επόμενες δέκα μέρες και ιδιαίτερα οι επόμενες 48 ώρες για τον Γιώργο Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος από την Τετάρτη (15/04) σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, έγραψε: «Κράτα γερά, Γιώργο. Πρωτίστως για τα αγόρια σου και τη μαμά τους».

«Η κατάσταση του Γιώργου είναι σταθερή, πρόκειται για αισιόδοξο νέο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε αργά το βράδυ της Τετάρτης (15/04) πως «ο Γιώργος περνά μία μεγάλη περιπέτεια, είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη, που στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μία μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό, ο χρόνος μετρά πολύ. Αν όλα γίνουν εντός 1 ώρας, μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», μιλώντας στο ACTION24.

Δέκα μέρες αγωνίας

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη, επεσήμανε ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες» και προσέθεσε πως «μετά τις 10 μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα».

«Παίζει ρόλο, όχι όπως σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον τα διεθνή guidelines μάς δίνουν ένα 48άωρο να δράσουμε. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα είναι, τόσο καλύτερα. Η πιθανότητα ρήξης ενός ανευρύσματος για δεύτερη φορά είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι το απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε».

«Θα σας πω ότι πάντα οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», προσέθεσε, ενώ, ερωτώμενος πότε θα υπάρχει μία καλή εικόνα για την υγεία του κ. Μυλωνάκη, τόνισε: «Σίγουρα μετά τις δέκα μέρες. Δέκα μέρες αγωνίας».

«Αυτό που κάνουμε εμείς, είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε», συμπλήρωσε ο κ. Αρχοντάκης.

