Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

Snapshot Οι αυξήσεις στις τιμές μίσθωσης ξαπλώστρας στη Ρόδο προκαλούν αντιδράσεις λόγω της απρόσιτης πλέον τιμολόγησης για τους λόμενους, με επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ο δήμαρχος Ρόδου αρνείται να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΑΔ, καταγγέλλοντας ανεδαφικές τιμές και καθυστερήσεις στη διαδικασία παράδοσης των παραλιών.

Η μεταβίβαση της διαχείρισης των παραλιών στην ΕΤΑΔ έχει αλλάξει τον τρόπο μίσθωσης μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών, επιτρέποντας ευρύτερη συμμετοχή, αλλά οδηγεί σε σημαντική αύξηση κόστους.

Οι επαγγελματίες των ομπρελάδων αντιμετωπίζουν οικονομικά αδιέξοδα λόγω απαιτήσεων για προκαταβολές και αυξημένες τιμές, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για περιορισμό των διαθέσιμων χώρων.

Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες που θεωρεί επιζήμιες για τον τουρισμό και τονίζει την ανάγκη προστασίας του τουριστικού προϊόντος από υπερβολικές χρεώσεις. Snapshot powered by AI

Η διαχείριση της κεντρικής παραλίας στη Ρόδο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τον κλάδο των ομπρελάδων και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, αναδείχθηκε το ζήτημα της ενδεχόμενης αλλοίωσης του τουριστικού προφίλ του νησιού.

Σύμφωνα με την «Ροδιακή», ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ανακοίνωσε την άρνησή του να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καταγγέλλοντας τη στάση της.

Οι εκπρόσωποι των ομπρελάδων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή επί σειρά ετών, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Η μεταβίβαση της διαχείρισης των παραλιών στην ΕΤΑΔ από το 2023 έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο μίσθωσης. Οι διαδικασίες πλέον γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών, επιτρέποντας τη συμμετοχή ενδιαφερομένων από όλη τη χώρα. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι πως η επικείμενη σημαντική αύξηση των τιμών θα καταστήσει την ενοικίαση ξαπλώστρας απρόσιτη για τους λουόμενους, πλήττοντας μακροπρόθεσμα το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Οι όροι του δήμου

Ο δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα πως, μετά από πολύμηνη διαβούλευση με την ΕΤΑΔ, η δημοτική αρχή ανέμενε θετική έκβαση. Ο δήμος είχε θέσει συγκεκριμένους όρους, ζητώντας το 20% των εσόδων από την εκμετάλλευση να αποδίδεται στα ταμεία του. Ζήτησε επίσης την παραχώρηση τμήματος της παραλίας Τσαμπίκας για δωρεάν χρήση με κοινωνικά κριτήρια, καθώς και την απαλλαγή του δήμου από την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στην επιστολή που απέστειλε προς την εταιρεία, ο δήμαρχος χαρακτήρισε τις προτεινόμενες τιμές ανεδαφικές, καθιστώντας τη συνεργασία ανέφικτη. Επιπλέον, επισήμανε πως η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των παραλιών που απαιτεί η ΕΤΑΔ καθυστερεί υπερβολικά, δημιουργώντας πρακτικά κωλύματα στον δήμο.

Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των ομπρελάδων Αναστασία Μακεντούδη παρενέβη στη συζήτηση, τονίζοντας το μέγεθος των αυξήσεων. Ανέφερε πως την προηγούμενη τριετία το κόστος ανερχόταν σε 24 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η νέα τιμολόγηση αγγίζει τα 80 ευρώ. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο στόχος της εταιρείας είναι η επιβολή τιμών που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της νομοθεσίας.

Ο κ. Κολιάδης ανέφερε ακόμη ότι τα όμορα και τα προτιμησιακά, για τα οποία η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις έληξε προχθές, 30 Απριλίου, είναι ένα ακόμη ζήτημα, γι’ αυτό τους είπε ότι έτσι θα φθάσουμε Ιούνιο για να κατέβουν στις παραλίες. «Δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση στη μείωση των τιμών», είπε και συμπλήρωσε ότι, αντίθετα, καθορίζουν τους χώρους στα 500 τ.μ. αντί 300 τ.μ.

Τονίστηκε επίσης η δυσαρέσκεια για το καθεστώς λειτουργίας της ΕΤΑΔ στη Ρόδο, καθώς οι τιμές στο κεντρικό παραλιακό μέτωπο κρίνονται δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού και εκτός των πλαισίων του πρόσφατου νόμου του 2024.

Ανάγκη προστασίας του τουριστικού προϊόντος

Απευθυνόμενος στους επαγγελματίες, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε πως η δημοτική αρχή θεωρεί τη συζήτηση με την εταιρεία λήξασα. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας πως ένας μαζικός προορισμός δεν νοείται να επιβάλλει υπερβολικές χρεώσεις στους επισκέπτες του. Εκτίμησε, μάλιστα, πως οι επιχειρηματίες ενδέχεται να μην αποδεχθούν τους νέους όρους.

«Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, προσπαθήσαμε να βρούμε τον κάθε δυνατό τρόπο για να εξυπηρετήσουμε το νησί, αλλά επίσης οφείλουμε να προστατεύσουμε ένα προϊόν από το οποίο ζούμε όλοι, το τουριστικό προϊόν», είπε προς τους ομπρελάδες ο δήμαρχος. Συμπλήρωσε ακόμη ότι είμαστε μεν ένας μαζικός προορισμός, αλλά δεν μπορούμε να καλούμε τους επισκέπτες μας να πληρώνουν 100 ευρώ τη ξαπλώστρα! Σημείωσε δε ότι, για τη δημοτική αρχή, η οποιαδήποτε συζήτηση με την ΕΤΑΔ έχει λήξει και δεν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι και οι επιχειρήσεις δεν θα δεχθούν να πάρουν το προτιμησιακό κάτω από αυτές τις συνθήκες και ότι δεν θα ενδώσουν, κάτι που είναι σε συνάρτηση με τα πόστα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποκαλύφθηκε πως οι ομπρελάδες δεν έχουν λάβει τα ποσά των εγγυητικών που είχαν καταθέσει, παρά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης στα τέλη του 2025. Οι νέοι όροι απαιτούν την προκαταβολή σημαντικού ποσού για την ενοικίαση των νέων μεγαλύτερων χώρων, γεγονός που δημιουργεί οικονομικό αδιέξοδο στους επαγγελματίες, ενώ παραμένει ασαφές το πλαίσιο για τα τραπεζοκαθίσματα και τις ξύλινες κατασκευές.

Η κυρία Μακεντούδη, εκπροσωπώντας 48 επαγγελματίες, ζήτησε τη διατήρηση των ίδιων χωροταξικών δεδομένων με την προηγούμενη χρονιά. Εξέφρασε την ανησυχία του κλάδου, υπογραμμίζοντας πως οι διαθέσιμοι χώροι έχουν περιοριστεί αισθητά. Η συζήτηση προκάλεσε αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους επαγγελματίες. Ο δήμαρχος απάντησε πως ο δήμος δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις, καθώς οι χώροι θα δημοπρατηθούν.

Τέλος, προαναγγέλθηκαν ενέργειες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κεντρικής παραλίας, η χρήση της οποίας είχε παραχωρηθεί στην εταιρεία μέσω παλαιότερου βασιλικού διατάγματος. Η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες που θεωρεί επιζήμιες για τον τουρισμό του νησιού.

Διαβάστε επίσης