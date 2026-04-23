Ανατροπή μπετονιέρας στη Ρόδο - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από την μπετονιέρα δίχως να φέρει σοβαρά τραύματα
Ανατροπή μπετονιέρας σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου στην περιοχή Τρεις της Ρόδου, κοντά στο παλαιό στρατόπεδο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το βαρύ όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο.
Ο οδηγός της μπετονιέρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.
Στην περιοχή είχαν σπεύσει δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την παροχή συνδρομής.
Φωτογραφίες: Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο
