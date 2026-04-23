Λάρισα: Μία τραυματίας στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη συνοικία Αβέρωφ στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Θεοφράσου και Παιωνίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας την τραυματισμένη γυναίκα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η Τροχαία Λάρισας ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
