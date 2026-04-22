Λιοσίων: Ελεύθεροι ιδιοκτήτρια και διαχειριστής δικύκλου - Απολογούνται αύριο οδηγός και συνοδηγός

Το περιστατικό αφορά παράσυρση 16χρονης στην οδό Λιοσίων από δικύκλου που οδηγούσε 16χρονος.

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο φερόμενος ως διαχειριστής της μηχανής καθώς και η φερόμενη ιδιοκτήτριά του δικύκλου, που οδηγούσε ο 16χρονος καταγόμενος από το Σουδάν και παρέσυρε στην οδό Λιοσίων μια 16χρονη.

Στον φερόμενο ως διαχειριστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή όρων.

Αύριο, το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν για να απολογηθούν, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

