Λιοσίων: Ελεύθεροι ιδιοκτήτρια και διαχειριστής δικύκλου - Απολογούνται αύριο οδηγός και συνοδηγός
Το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν αύριο για να απολογηθούν, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος
- Ελεύθεροι αφέθηκαν ο φερόμενος διαχειριστής και η ιδιοκτήτρια του δικύκλου μετά τις απολογίες τους.
- Ο διαχειριστής υποχρεούται σε εμφάνιση μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.
- Η ιδιοκτήτρια του δικύκλου αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
- Οδηγός και συνοδηγός, που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, απολογούνται αύριο.
- Το περιστατικό αφορά παράσυρση 16χρονης στην οδό Λιοσίων από δικύκλου που οδηγούσε 16χρονος.
Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο φερόμενος ως διαχειριστής της μηχανής καθώς και η φερόμενη ιδιοκτήτριά του δικύκλου, που οδηγούσε ο 16χρονος καταγόμενος από το Σουδάν και παρέσυρε στην οδό Λιοσίων μια 16χρονη.
Στον φερόμενο ως διαχειριστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή όρων.
Αύριο, το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν για να απολογηθούν, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Trending
Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών
16:28 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν κάθεστε πολύ
16:20 ∙ LIFESTYLE
«Καρφιά», αιχμές και κόντρες με άρωμα TV
14:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών
12:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών
09:18 ∙ WHAT THE FACT