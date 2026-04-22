Λιοσίων: Ελεύθεροι ιδιοκτήτρια και διαχειριστής δικύκλου - Απολογούνται αύριο οδηγός και συνοδηγός

Το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν αύριο για να απολογηθούν, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Άγγελος Βουράκης

INTIME NEWS
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ελεύθεροι αφέθηκαν ο φερόμενος διαχειριστής και η ιδιοκτήτρια του δικύκλου μετά τις απολογίες τους.
  • Ο διαχειριστής υποχρεούται σε εμφάνιση μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.
  • Η ιδιοκτήτρια του δικύκλου αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
  • Οδηγός και συνοδηγός, που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, απολογούνται αύριο.
  • Το περιστατικό αφορά παράσυρση 16χρονης στην οδό Λιοσίων από δικύκλου που οδηγούσε 16χρονος.
Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο φερόμενος ως διαχειριστής της μηχανής καθώς και η φερόμενη ιδιοκτήτριά του δικύκλου, που οδηγούσε ο 16χρονος καταγόμενος από το Σουδάν και παρέσυρε στην οδό Λιοσίων μια 16χρονη.

Στον φερόμενο ως διαχειριστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή όρων.

Αύριο, το ανακριτικό κατώφλι θα περάσουν για να απολογηθούν, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
