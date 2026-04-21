Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να επιχειρούν σταδιακή αφύπνισή της.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τον φερόμενο 16 δράστη, σουδανικής καταγωγής, που θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή, αποκαλύπτουν ένα βαρύ ποινικό παρελθόν,

Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

«Ζούμε μια κόλαση»

Τον δικό της Γολγοθά ανεβαίνει η οικογένεια της 16χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Λιοσίων, μετά την παράσυρσή της από μηχανή που οδηγούσε ένας ανήλικος Σουδανός, ο οποίος, μαζί με τον συνοδηγό την εγκατέλειψαν.

Εις βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: Επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι είναι μία 20χρονη, ιδιοκτήτρια του σκούτερ, και ένας συνομήλικός της που δήλωσε ως διαχειριστής του οχήματος. Η απολογία του 16χρονου και του συνεπιβάτη έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/04), ενώ, οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη.

Ο πατέρας της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο.

Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα. Η παραβατικότητα, της παραβατικότητας. Η κόλαση που λέει η χριστιανοσύνη μας, είναι τίποτα μπροστά στην κόλαση που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έξω», είπε στο MEGA.