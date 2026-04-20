Στον εισαγγελέα ο Σουδανός που παρέσυρε κι εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) ο Σουδανός οδηγός της μηχανής που παρέσυρε κι εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Ο νεαρός Σουδανός που σύμφωνα με τα χαρτιά του είναι ανήλικος, χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα τη νεαρή κοπέλα με την μοτοσικλέτα του, και την εκσφενδόνισε στο οδόστρωμα, προκαλώντας της βαρύτατους τραυματισμούς και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ, όπου διακομίσθηκε και έχει υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ χθες, Κυριακή, υποβλήθηκε σε αφαίρεση σπλήνα.

Ο Σουδανός υπήκοος, έχει απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών κι ασέλγειας, ωστόσο, είχε αφεθεί ελεύθερος. Παράλληλα, δεν διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.