Λιοσίων: Κερδίζει τη μάχη η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή -Συνελήφθη ο οδηγός

Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή η 16χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα κι εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων από τον ασυνείδητο οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η νεαρή, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ, υπεβλήθη σε τρίωρο χειρουργείο, κατά το οποίο της αφαιρέθηκε ο σπλήνας. Η ζωή της φαίνεται ότι δεν είναι πλέον σε κίνδυνο και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του ΚΑΤ, η 16χρονη αναμένεται τις επόμενες ώρες να θα αποσωληνωθεί.

Συνελήφθη ο οδηγός - Είναι γνώριμος των Αρχών

Σε ό,τι αφορά στον οδηγό, που εγκατέλειψε την κοπέλα αιμόφυρτη στο σημείο, συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής. Πέραν του οδηγού, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που φέρονται να έδωσαν ψευδείς καταθέσεις.

Ο οδηγός, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου, όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δικύκλου της. Ακολούθως, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως οδηγός του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις οι οποίες –όπως αποδείχθηκε– ήταν ψευδείς.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές κι ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Κατά τα λεγόμενά του, εγκατέλειψαν το σημείο κι άφησαν αβοήθητη την κοπέλα. Κατόπιν τούτου, η Αστυνομία συνέλαβε τους δύο προαναφερθέντες και τον συνεπιβάτη του δικύκλου.

