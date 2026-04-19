Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το πολύ σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη που έγινε το Σάββατο το απόγευμα στην οδό Λιοσίων, και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό μιας 16χρονης πεζής.

Ο οδηγός της μηχανής κρύβεται και παραμένει ασύλληπτος, περιμένοντας προφανώς να παρέλθει το αυτόφωρο για να παραδοθεί, την ώρα που οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Σε ό,τι αφορά στη νεαρή κοπέλα, παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, ούσα σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την παράσυρση και εγκατάλειψη της κοπέλας, οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, που παραδόθηκε αυτοβούλως, καθώς και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές, σε αντίθεση με τον οδηγό της μηχανής ο οποίος κρύβεται κι αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν η μηχανή με τους δύο αναβάτες παρέσυρε τη νεαρή, που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Αντί να βοηθήσουν την κοπέλα, αμφότεροι τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας την ανήλικη να κείτεται στο οδόστρωμα βαριά τραυματισμένη. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και τον αναζητούν, ενώ το τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.