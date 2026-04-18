Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων

Ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τη 16χρονη και την εγκατέλειψε στο σημείο 

  • Μοτοσικλετιστής παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη στην οδό Λιοσίων κοντά στη συμβολή με Καζάζη.
  • Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
  • Το τροχαίο προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση και εκκωφαντικό θόρυβο σύμφωνα με μαρτυρίες.
  • Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού.
Διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων.

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη και να διαφεύγει από το σημείο.

Η νεαρή μεταφέθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις πρώτες μαρτυρίες από τον τόπο του ατυχήματος να κάνουν λόγο για σφοδρή σύγκρουση που προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και τον εντοπισμό του οδηγού.

