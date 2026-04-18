Τροχαίο στη Λιοσίων: Μοτοσικλέτα χτύπησε και εγκατέλειψε 16χρονη - Σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

Διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων.

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη και να διαφεύγει από το σημείο.

Η νεαρή μεταφέθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις πρώτες μαρτυρίες από τον τόπο του ατυχήματος να κάνουν λόγο για σφοδρή σύγκρουση που προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και τον εντοπισμό του οδηγού.

Διαβάστε επίσης