Τροχαίο στη Λιοσίων: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη
Η νεαρή μεταφέθηκε στο ΚΑΤ, ωστόσο προς το παρόν η κατάσταση της υγείας της είναι άγνωστη
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιοσίων, όταν μηχανή παρέσυρε μια ανήλικη.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη και να διαφεύγει από το σημείο.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και τον εντοπισμό του οδηγού.
Διαβάστε επίσης
20:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0: Μείωσε την απόσταση και τώρα... ΠΑΟΚ και Κύπελλο
19:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στη Λιοσίων: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη
19:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα παιδιού: Η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης
19:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ