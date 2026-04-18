Φθιώτιδα: Στα χωράφια κατέληξαν δύο αυτοκίνητα έπειτα από σύγκρουση στον παράδρομο – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/04) στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, από Καμένα Βούρλα προς Λαμία.

Η σύγκρουση έγινε στο ύψος της εισόδου του Αγίου Σεραφείμ, όταν ο οδηγός από το σκουρόχρωμου οχήματος, που προπορευόταν, επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να μπει στην είσοδο.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του ασημί ΙΧ επιχειρούσε προσπέραση, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr.

Tα δύο αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση «πέταξαν» πάνω από τις μπάρες και προσγειώθηκαν μέσα στα χωράφια.

Το καλό νέο είναι πως δεν τραυματίστηκε κανείς από τους οδηγούς και τους επιβάτες, ωστόσο, τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.